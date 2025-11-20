AMD, Cisco i HUMAIN najavili veliki zajednički AI projekt

'Zajedno s HUMAIN-om i Ciscom, kombiniramo vrhunske računalne i mrežne tehnologije kako bismo povećali kapacitet i globalnu konkurentnost AI ekosustava Saudijske Arabije', priopćila je predsjednica AMD-a, Lisa Su

AMD, Cisco i HUMAIN osnovali su novo zajedničko poduzeće koje će do 2030. godine isporučiti do 1 gigavat AI infrastrukture, a prvi korak bit će implementacija sustava snage 100 MW u Saudijskoj Arabiji. Cilj im je izgraditi skalabilnu, isplativu i visokoučinkovitu infrastrukturu koja će ojačati globalni AI ekosustav.

Prema objavljenim informacijama, AMD će osigurati komponentu AI računalstva, Cisco će biti zadužen za mrežni i infrastrukturni dio, dok će HUMAIN pružiti podatkovne centre i pripadajuću infrastrukturu potrebnu za implementaciju sustava.

Cijeli projekt uključuje i primjenu AMD-ove nove serije GPU-ova, Instinct MI450, koja će činiti temelj računalnog dijela sustava, u kombinaciji s EPYC procesorima i otvorenim softverskim ekosustavom ROCm. U sklopu najave potvrđeno je i osnivanje AMD Centra izvrsnosti u Saudijskoj Arabiji, koji će biti usmjeren na migraciju lokalnih AI radnih opterećenja na HUMAIN-ovu infrastrukturu te razvoj specijaliziranog stručnog kadra.

Sve bi trebalo krenuti s radom već sljedeće godine.