Apple je popustio - usvojena su nova, važna, pravila za developere u EU

Apple je uveo nove opcije za developere unutar Europske unije u skladu sa Zakonom o digitalnim tržištima (DMA). Nakon sto je Appleu naređeno da na iPhone ugradi USB-C priključak, sada je na redu financijski bolniji rez. Novost je objavljena jučer na stranicama Applea:

„Da bi se prilagodili promjenama u DMA-u, korisnici u EU mogu instalirati aplikacije s alternativnih tržišta aplikacija u iOS verziji 17.4 i novijim. Korisnici će moći preuzeti aplikaciju putem web stranica developera. Developeri mogu pristupiti tim opcijama distribucije u App Store Connect nakon što pristanu na relevantne poslovne uvjete za aplikacije u EU. U ažuriranju softvera koje će se dogoditi kasnije ovog proljeća, developeri će također moći distribuirati svoje iOS aplikacije izravno s web stranice koja je u vlasništvu developera.“

"Distribucije putem weba", kako se zove najnovija opcija, omogućava korisnicima da preuzmu aplikacije direktno sa web stranica developera, zaobilazeći uobičajenu distribuciju preko Appleove trgovine App Store. Ova opcija donosi veću fleksibilnost za developere u promoviranju i prodaji svojih aplikacija. Na svojim web stranicama, trgovinama aplikacija, mogu kreirati vlastite promocije i obavljati transakcije. Da bi koristili ovu novu metodu distribucije, developeri moraju ispuniti određene uvjete koje postavlja Apple, uključujući registraciju unutar EU, pozitivan status unutar Apple Developer Programa kroz dvije godine i više od milijun instalacija njihove aplikacije unutar EU na godišnjoj razini. Ti su uvjeti odmah izazvali kritike koje su preplavile društvene mreže, recimo iskljucuju startupe i puno manjih kompanija bez velikih brojeva. Također, kritike kupaca se odnose na „alternativno tržište“ koje će kreirati sam developer. To bi moglo dovesti do kakofonije i bezbrojnih tržišta aplikacija sa samo jednom ili nekoliko aplikacija. Za korisnike to će biti prava noćna mora jer će ih prisiljavati da kreiraju odvojene račune, svaki s osobnim podacima i kreditnom karticom. Apple je očito dobro razumio naziv koji su njemu i drugim gigantima dodijelili u DMA: gatekeeper, što znači da će nastojati i dalje držati za kvaku i ne omogućiti da gomila projuri kroz vrata i kreira aplikacijski divlji zapad. Aplikacije distribuirane putem weba i dalje će morati biti ovjerene od strane Applea. U tom smislu, to je više slično opciji distribucije na macOS-u, gdje su dozvoljene samo provjerene aplikacije. "Možete preuzeti i druge aplikacije na macOS-u, ali morate preuzeti rizik prilikom instaliranja", komentiraju developeri na platformi Threads. Tek će se vidjeti kako se Appleova nova fleksibilnija, ali ipak rogobatna za mnoge. pravila uklapaju na tržište i u europski Zakon o digitalnim tržištima. Moguće je da će se vrlo brzo pokušati nadograditi Zakon u verziju 2.0 kako bi se izbjegle komplikacije za developere i korisnike koje već sada mnogi slute. Dobra vijest je za one koji ispune nove uvjete: imat će više prihoda od prodaje nego što su dobivali do sad. Model plaćanja se razlikuje od Appleove uobičajene provizije od 30% i sada će se primjenjivat provizija od 17% ili 10%, ovisno o uvjetima, uz dodatnu naknadu od 0,50 eura za svaku prvu godišnju instalaciju ukoliko aplikacija pređe prag od milijun instalacija godišnje. Važno je napomenuti da su od ovih naknada izuzete neprofitne organizacije, obrazovne institucije i vladine agencije.

Da li odluka Applea donosi korist ili samo veću glavobolju europskim developerima?

Kritike pljušte

Na platformi X, Epicov CEO i osnivač Tim Sweeney odmah je "pohvalio" Apple: "Čestitke vodstvu tvrtke Apple na osmišljavanju najgoreg iskustva instaliranja aplikacija u povijesti računarstva! Budući da su dizajneri tvrtke Apple najbolji na svijetu, nema sumnje da je ova mora dio zlonamjerne strategije usklađivanja Europske DMA direktive." Bio je to njegov komenatar nakon što je jedan developer ustvrdio da je potrebno 15 klikova da bi se sada instalirala aplikacije po novim pravilima.

Na X-u, Nikita Bier, osnivač aplikacije Gas koja je kasnije preuzeta od strane Discorda izracunao je da aplikacija s prometom od 10 milijuna dolara i 10 milijuna preuzimanja biti plaćana skoro pola milijuna dolara mjesečno u usporedbi s 250.000 dolara mjesečno prema postojećim uvjetima.

David Heinemeier Hansson, tvorac Ruby on Railsa i suosnivač Basecampa pise na svom blogu: “Ova otrovna pilula je namjerno osmišljena kako bi osigurao da se nikada ne uspije druga trgovina aplikacijama. Bez popularnih aplikacije, neće biti privlačnosti i neće biti trgovina. Svi napori EU-a da stvori konkurenciju na digitalnim tržištima bit će uzaludni."

Izvršni direktor neprofitne organizacije App fairness, sponzorirane od Epica, Rick VanMeter izjavio je da plan "ne ostvaruje cilj DMA-e da poveća konkurenciju i fer tržišne uvjete — nije fer, razuman, niti nediskriminacijski."

Izgleda, igrokaz između Epic Games, DMA, Apple i EU se nastavlja..