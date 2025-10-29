Apple se pridružio ekskluzivnom klubu od 4 bilijuna dolara vrijednosti

Tehnološki div iz Cupertina dosegao je tržišnu valuaciju od 4 bilijuna dolara, pridruživši se tako Microsoftu i Nvidiji

Prema pisanju Financial Timesa, Apple je ovog utorka po prvi put u svojoj povijesti dosegao tržišnu vrijednost od četiri bilijuna dolara. Time je postao tek treća javna tvrtka ikad koja je prešla ovaj impresivan prag, svrstavši se uz bok rivalima kao što su Microsoft i Nvidia, koji su to postigli ranije ove godine.

Za Apple ovaj uspjeh dolazi unatoč početnim strahovima da tvrtka zaostaje u utrci za dominaciju na polju umjetne inteligencije. Cijena dionice porasla je za impresivnih 28 posto u posljednjih šest mjeseci. Čini se da je snažan debi najnovijeg modela iPhonea vratio povjerenje u tehnološkog diva iz Cupertina.

Dodatni vjetar u leđa daje i Appleov iznimno profitabilan uslužni sektor. Prema prognozama, očekuje se da će godišnji prihodi ovog segmenta po prvi put premašiti 100 milijardi dolara, a više detalja bit će poznato u četvrtak, kada tvrtka objavi svoje najnovije financijske rezultate.

Najveći redizajn pametnog telefona u nekoliko godina potaknuo je veći broj lojalnih kupaca na nadogradnju nego što su analitičari prvotno očekivali. Investitori su, čini se, prevladali i raniju zabrinutost da tim Tima Cooka kaska za konkurencijom u razvoju AI rješenja, posebice nakon odgode nadogradnje za virtualnu asistenticu Siri.

Podsjetimo, američki proizvođač čipova Nvidia prvi je probio led u srpnju, kada je zahvaljujući bumu umjetne inteligencije dosegao tržišnu kapitalizaciju od četiri bilijuna dolara. U jeku obnovljenog AI entuzijazma na Wall Streetu, vrijednost Nvidije sada se procjenjuje na čak 4,7 bilijuna dolara. Microsoft je nakratko dotaknuo istu granicu kasnije tog mjeseca nakon objave snažnih kvartalnih rezultata.

Iako je vrijednost dionica nakon toga pala, nedavne vijesti o korporativnom restrukturiranju tvrtke OpenAI, koje su Microsoftov udio od 27 posto procijenile na otprilike 135 milijardi dolara, gurnule su ovog tehnološkog diva na novu rekordnu vrijednost od 4,1 bilijuna dolara.