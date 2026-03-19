Private GPT: Ključ sigurne i suverene umjetne inteligencije u suvremenom poduzeću

U 2026. godini umjetna inteligencija (AI) više nije tehnološka zanimljivost, već središnji pokretač digitalne transformacije u poduzećima. Međutim, rukovoditelji i IT‑voditelji suočeni su s ključnom dvojbom: kako iskoristiti snagu generativne AI bez ugrožavanja najvrjednije imovine — vlasničkih podataka i intelektualnog vlasništva.

AI usluge temeljene na javnom oblaku uvode rizike vezane uz privatnost i usklađenost, što je dovelo do rasta rješenja za suverenu AI. Ovaj članak fokusira se na jedno od takvih rješenja nazvano Private GPT te predstavlja praktične poslovne scenarije, tehnološku jezgru nekih od tih rješenja, posebne koristi za hrvatsko i europsko tržište, kao i inovativni program AI Test Drive te ROI kalkulator koji organizacijama omogućuju početak planiranja puta prema usvajanju AI i razumijevanje potencijalnog povrata ulaganja.

Private GPT je cjelovito, lokalno („on‑premise“) generativno AI rješenje koje omogućuje poduzećima korištenje naprednih velikih jezičnih modela (LLM‑ova) unutar vlastite sigurne infrastrukture. Za razliku od usluga javnog oblaka koje se oslanjaju na podatke iz nepoznatih izvora i često ne jamče privatnost podataka, Private GPT radi u zatvorenom okruženju. To znači da podaci poduzeća nikada ne napuštaju internu mrežu, a svi se prijenosi informacija odvijaju strogo povjerljivo.

Private GPT nije samo alat za chat; to je i pokretač poslovnih procesa kroz cijelu organizaciju - od marketinga do pravnih odjela i lanaca opskrbe. Kombinacijom japanske inženjerske izvrsnosti (Fujitsu/Fsas Technologies) i vodeće NVIDIA tehnologije, poduzeća mogu sigurno i suvereno ući u eru AI uz jasan povrat ulaganja (ROI).

Zašto poduzeća prelaze na lokalne AI modele?

Poduzeća sve češće biraju lokalne i suverene AI modele iz četiri ključna poslovna razloga. Kako ističe Udo Würtz, Chief Technology Officer (CTO) za European Platform Business u Fsas Technologies Europe, „prvi i temeljni razlog je osiguranje najviše razine sigurnosti podataka i zaštite intelektualnog vlasništva.“

Udo Würtz objašnjava da lokalna okruženja omogućuju poduzećima sigurno korištenje specifičnih internih podataka - poput pravnih dokumenata i razvojnih planova - bez rizika od curenja informacija u javni prostor (oblak)..

„Drugi razlog je regulatorna usklađenost, gdje su lokalna rješenja ključna za strogo poštivanje europskih propisa, uključujući GDPR i EU AI Act. Treće, takva rješenja nude potpunu kontrolu i fleksibilnost: poduzeće samo upravlja načinom korištenja svojih podataka – može odrediti gdje će se podaci koristiti i hoće li se vlastito intelektualno vlasništvo koristiti kao baza za fino podešavanje modela, čime se postiže maksimalna relevantnost i točnost odgovora uz minimiziranje rizika od „halucinacija“. Na kraju, lokalni AI procesi pružaju visoku pouzdanost i brz odgovor jer rade potpuno neovisno o internetskim vezama i vanjskim čimbenicima, što značajno povećava stabilnost poslovanja i kontinuitet,” objašnjava Udo Würtz.

Tipični poslovni slučajevi upotrebe

Private GPT rješenja koja nudi Fsas Technologies (članica Fujitsu Grupe) ostvaruju mjerljive rezultate u brojnim industrijama omogućujući sigurno korištenje napredne AI na vlasničkoj infrastrukturnoj bazi. Kao internim asistentima za zaposlenike, sustavi koriste sučelja prirodnog jezika za trenutni pristup internim bazama znanja, što znatno povećava produktivnost i poboljšava korisničko iskustvo pri radu s digitalnim tehnologijama.

U pravnom sektoru, Private GPT automatizira vremenski zahtjevne due diligence provjere, analizira opsežnu sudsku praksu, zakonodavstvo i pravne presedane te priprema nacrte ugovora i pravne korespondencije s visokom točnošću za konačnu provjeru. Financijske institucije koriste ova rješenja za potporu donošenju odluka, osobito u analizama kreditnog rizika i prognoziranju tržišnih trendova temeljenim na vlastitim strogo zaštićenim povijesnim podacima.

U zdravstvu i obrazovanju dobar primjer prakse je strateška nadogradnja serverske infrastrukture koja je omogućila sveučilištu premostiti jaz između obrazovanja i kliničke prakse. Povećani računalni kapacitet podržava napredne AI radne procese, posebno za realistične medicinske simulacije visokog stupnja i prediktivnu analizu zdravstvenih podataka.

U logističkim procesima, rješenje omogućuje učinkovito osiguravanje transportnih kapaciteta po najpovoljnijim uvjetima i preciznu optimizaciju transportnih ruta, što rezultira nižim operativnim troškovima i boljom iskorištenosti resursa. Automatizacija logističkog izvještavanja i analize podataka omogućuje brže donošenje odluka i veću agilnost kroz cijeli lanac opskrbe.

Tehnološka arhitektura rješenja

Učinkovitost Private GPT rješenja temelji se na naprednoj i dobro dizajniranoj arhitekturi. U verziji 1.5 jezgra koristi lokalni LLM model Mistral 3.1 Small, razvijen u suradnji Mistral AI i NVIDIA. Ovaj 8‑bitno kvantizirani model sa 24 milijarde parametara omogućava glatku generaciju teksta i napredno razumijevanje više od 100 jezika, uključujući hrvatski i slovenski.

Nadalje, integrirali smo modele iz Cohere-a koji pomažu u usklađenosti s EU AI Act‑om, kao i vlastite vlasničke modele nazvane „Takane“. Ovaj prošireni niz uključuje visoko performantne modele s 112 milijardi parametara koji pružaju napredne sposobnosti zaključivanja potrebne za zadovoljenje i najzahtjevnijih poslovnih potreba.

Nepokolebljiva točnost odgovora osigurana je tehnologijom Retrieval‑Augmented Generation (RAG) u kombinaciji s optimiziranom Milvus vektorskom bazom podataka. To jamči da AI odgovara isključivo na temelju verificiranih internih dokumenata poduzeća, učinkovito izbjegavajući generiranje netočnih informacija ili „halucinacije“.

Obrada podataka dodatno je unaprijeđena dinamičnim (semantičkim) chunkiranjem, koje dijeli dokumente na logične tematske cjeline umjesto fiksnih segmenata, čime se čuva puni kontekst i značajno poboljšava relevantnost pretraživanja.

Cjelokupno rješenje dizajnirano je za besprijekornu integraciju u postojeća digitalna okruženja. Kroz napredne API‑je (uključujući kompatibilnost sa OpenAI standardima) omogućuje jednostavnu integraciju s internim ERP i CRM sustavima kao i platformama za upravljanje znanjem poput Confluencea.

Uloga NVIDIA tehnologija

NVIDIA tehnologija predstavlja ključnu komponentu koja omogućuje učinkovito pokretanje zahtjevnih AI modela unutar sigurnih IT okruženja pojedinog krajnjeg korisnika sustava. Za postizanje optimalne odzivnosti sustava i iznimno brze obrade vektora, visokoperformantne GPU‑kartice poput H100 NVL ugrađuju se u PRIMERGY poslužitelje. Ponuda suverene AI, uključujući buduće izdanje Private GPT‑a, obuhvatit će NVIDIA‑inu najnoviju Blackwell arhitekturu te će nadopuniti naš PRIMERGY portfelj poslužitelja kroz partnerstvo sa Supermicrom.

Implementaciju dodatno pojednostavljuje NVIDIA NIM (Inference Microservices), koji omogućuju brzo i sigurno uvođenje optimiziranih AI modela na vlastitu infrastrukturu poduzeća. Za stabilan rad u poslovnim okruženjima kritičnim za poslovanje, platforma NVIDIA AI Enterprise pruža stabilnost, sigurnost i ključnu tehničku podršku za produkcijske AI radne opterećenja.

Visokoučinkovito GPU ubrzanje je nezamjenjivo; bez njega bi obrada velikih količina podataka bila prespora za stvarne poslovne procese. NVIDIA tehnologija osigurava nisku latenciju i visoku propusnost, oba ključna za suvremena inteligentna poduzeća.

Arhitektura Private GPT rješenja

Arhitektura Private GPT iz Fsas Technologies dizajnirana je kao kompletno, unaprijed konfigurirano rješenje spremno za uporabu koje kombinira hardver i softver za sigurnu lokalnu izvedbu generativne AI. Private GPT rješenje implementira se unutar interne IT infrastrukture kao potpuno izolirani „otok znanja“, s poslužiteljem smještenim unutar interne mreže i bez ovisnosti o internetu. Ta arhitektura osigurava da svi procesi i osjetljivi podaci ostanu u zatvorenom okruženju, pružajući 100% suverenitet i kontrolu nad intelektualnim vlasništvom.

Podrška za standardni Model Context Protocol (MCP) omogućuje sigurne veze s vanjskim izvorima znanja, uključujući relacijske baze podataka i repozitorije koda, bez kompromisa sigurnosnih protokola. Uz to, ugrađena kompatibilnost s OpenAI API‑jem omogućuje programerima brzo i jednostavno integriranje rješenja u postojeće poslovne aplikacije i radne procese, ubrzavajući digitalnu transformaciju bez sigurnosnih rizika.

Takva arhitektura omogućava poduzećima sigurno učitavanje najosjetljivijih podataka — pravnih dokumenata, razvojnih procesa, poslovnih tajni — u AI okruženje koje ostaje pod njihovom potpunom kontrolom.

Što to znači za hrvatska i europska poduzeća?

Europska poduzeća posluju u strogo reguliranom okruženju, što im daje jedinstvenu poziciju. Rješenja poput Private GPT‑a, uz podršku lokalnih stručnjaka i partnera, omogućuju ostvarenje suverene AI. To poduzećima daje puno vlasništvo nad AI slojem — od podataka do samog modela i AI rješenja. Za hrvatsko tržište, podrška lokalnom jeziku i mogućnost postupne implementacije kroz programe poput AI Test Drive ključni su elementi. Oni omogućuju poduzećima testiranje AI‑a na vlastitim podacima ili suradnju s europskim konzultantima kroz radionice prije konačne investicijske odluke.

Isprobajte prije nego investirate — besplatan AI Test Drive

Program AI Test Drive omogućuje poduzećima da besplatno i sigurno testiraju AI rješenja na vlastitim podacima u samo 14 dana, značajno skraćujući vrijeme do stvarne poslovne vrijednosti. Kroz suverene test lokacije u Europi organizacije zadržavaju potpunu kontrolu nad svojim intelektualnim vlasništvom, dok stručna podrška i benchmark testiranje hardvera pomažu verificirati modele i dokazati ROI prije kupnje opreme.

Ovakav savjetodavni pristup učinkovito smanjuje investicijski rizik, zatvara znanjačka područja i osigurava odabir najoptimalnije platforme za specifična radna opterećenja podataka. AI Test Drive služi kao ulazna točka za sigurno usvajanje AI‑a, omogućujući poduzećima definiranje odgovarajuće veličine i tipa infrastrukture za konačnu implementaciju na temelju stvarnih podataka i slučajeva upotrebe.

Primjeri dobre prakse Implementacija

Implementacija suverenih AI i visokokvalitetnih infrastrukturnih rješenja donosi opipljive rezultate u različitim industrijama. Ispod su odabrani primjeri iz dostupnih izvora koji pokazuju kako organizacije transformiraju svoje procese.

Medicinski fakultet Varna (Bugarska)

Pomažući im pri nadogradnji infrastrukture (uključujući PRIMERGY poslužitelje i ETERNUS pohranu), koja je bila dio njihove strategije digitalne transformacije, pomogli smo osigurati kontinuitet poslovanja postigavši rad bez zastoja te potaknuti njihove ciljeve prema revolucionarnim dodacima poput 3D tehnologija i virtualne mikroskopije. To je omogućilo korištenje njihovih prilagođenih AI aplikacija za predviđanje i sprječavanje zdravstvenih problema pacijenata.

South‑Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk)

U suradnji s Fsas Technologies uspostavili su centar „Hippu“, visokoperformantno lokalno AI okruženje. Ta infrastruktura pruža istraživačima i lokalnim poduzećima pristup naprednim AI sposobnostima te služi kao model za druge superračunalne projekte u regiji.

Interna optimizacija (Celonis)

Fsas Technologies koristio je Celonis platformu za procesnu inteligenciju u vlastitim operacijama proizvodnje servera i pohrane. U prvih šest mjeseci to je rezultiralo smanjenjem viška zaliha za 20%, smanjenjem narudžbi zaliha za 50% i višemilijunskim uštedama.

Analiza naslovljena „Use Cases for Real‑World Impact“ otkriva kako Private GPT potiče inovacije u industrijama, s naglaskom na poboljšanu sigurnost podataka i veću operativnu efikasnost. Dokument pokriva četiri stvarna slučaja, uključujući transformaciju njemačkog poduzeća srednje veličine, poboljšano upravljanje znanjem, učinkovito rukovanje složenim podacima i ugovorima u pravnom sektoru te uspješno rješavanje ranije neonsoldivih radnih opterećenja. Preuzmite analizu za vrijedne uvide o praktičnoj primjeni suverene AI u poduzećnim okruženjima.

Private GPT u financijskom sektoru

U financijskom sektoru, gdje su sigurnost podataka, privatnost i usklađenost s strogim propisima poput DORA‑e i NIS2 ključni, Private GPT rješenja iz Fsas Technologies omogućuju sigurno korištenje generativne AI unutar izolirane infrastrukture poduzeća.

Za razliku od javnih AI usluga, Private GPT osigurava potpuni suverenitet nad podacima jer se sva obrada odvija lokalno, iza vatrozida. To eliminira rizik od curenja podataka ili neusklađenosti s GDPR‑om i EU AI Act‑om. Financijske institucije tako mogu u potpunosti zaštititi intelektualno vlasništvo i povjerljive informacije o klijentima, a istovremeno iskoristiti inovacijski potencijal LLM modela.

Konkretne primjene u financijama uključuju naprednu analizu kreditnog rizika i podršku pri odlukama o kreditiranju, gdje sustav analizira opsežne interne podatkovne skupove i povijesne transakcije za precizniju procjenu rizika. AI asistent također automatizira analizu investicijskih portfelja, brzo pregledavajući tržišne trendove i dajući preporuke za optimizaciju temeljene na povjerljivim strategijama poduzeća. Osim toga, rješenje značajno pojednostavljuje financijsko planiranje i projekcije mirovina uključenjem složenih internih parametara i pružanjem koherentnih odgovora na prirodnom jeziku.

Private GPT također briljira u inteligentnoj obradi dokumenata (IDP), gdje AI agenti izvlače ključne uvide iz nestrukturiranih izvora poput ugovora i izvještaja, ubrzavajući donošenje odluka i smanjujući rizik od financijskih gubitaka. U području regulatorne usklađenosti, sustav automatizira dugotrajne AML i KYC provjere, povećavajući učinkovitost i smanjujući lažno pozitivne rezultate.

Takva integracija AI‑a u operativne procese ne samo da povećava sigurnost, već i donosi mjerljiv ROI kroz niže infrastrukturne troškove i kraće vrijeme obrade, što dokazuju uspješne implementacije u vodećim financijskim organizacijama.

Izračunajte uštede i ROI pomoću interaktivnog Private GPT kalkulatora

Zanima vas koliko bi lokalno Private GPT rješenje moglo uštedjeti vašem poduzeću vremena i novca? Isprobajte interaktivni kalkulator uštede koji pruža realnu procjenu isplativosti i povrata ulaganja na temelju vaših specifičnih poslovnih ciljeva.

Unosom samo nekoliko ključnih parametara — poput očekivanog broja korisnika, prosječnih troškova rada i očekivanog poboljšanja produktivnosti — dobit ćete jasnu sliku koliko brzo Private GPT može optimizirati interne procese, smanjiti operativne troškove i dosegnuti točku pokrića ulaganja. Ne oslanjajte se na grube procjene pri vrednovanju vrijednosti AI ulaganja. Izračunajte potencijalni ROI i planirajte digitalnu transformaciju na temelju konkretnih brojeva.

Za sve informacije vezane uz Fsas Private GPT rješenja u Hrvatskoj, Igor Totić (igor.totic.external@fujitsu.com), Presales Consultant u Fsas Technologies (Fujitsu), stoji na raspolaganju za stručne konzultacije i besplatno testiranje rješenja, omogućujući kupcima da istraže mogućnosti i primjenu prije implementacije.