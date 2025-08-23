Arm zapošljava AWS-ovog stručnjaka za AI, signalizirajući zaokret prema vlastitim čipovima

Dolazak Ramija Sinna, bivšeg potpredsjednika iz AWS-a, u Arm potiče špekulacije o projektu "Picasso". Tvrtka jača fokus na AI čipove, riskirajući izravnu konkurenciju s ključnim partnerima poput Nvidije i Qualcomma

Već se dugo nagađa kako Arm, tvrtka čiji dizajn procesora pokreće gotovo svaki pametni telefon na svijetu, razmatra proizvodnju vlastitih čipova. Prema pisanju portala TechRadar, tvrtka sada aktivno radi na projektu kodnog imena "Picasso", što bi je moglo dovesti u izravnu konkurenciju s nekim od najvećih klijenata, istovremeno dok planira i povećanje naknada za licenciranje.

Ključan potez koji potvrđuje ovaj strateški zaokret jest zapošljavanje Ramija Sinna, bivšeg potpredsjednika inženjeringa u Annapurna Labs, razvojnom centru tvrtke AWS. Sinno je tamo vodio razvoj Amazonovih "Trainium" i "Inferentia" procesora, specijaliziranih za radna opterećenja u domeni umjetne inteligencije.

Njegovo iskustvo je od presudne važnosti jer je prethodno vodio napore Amazona da stvori čipove koji bi cijenom i performansama mogli parirati dominantnoj poziciji koju Nvidia drži na AI tržištu. Pored Sinna, Arm je nedavno ojačao svoje redove i drugim stručnjacima, poput Nicolasa Dubea iz HPE-a te Stevea Haltera, koji je radio u Intelu i Qualcommu.

Ovi potezi sugeriraju da Arm ozbiljno jača svoje kapacitete za dizajniranje cjelovitih čipova i sustava, a ne samo procesorskih jezgri. Iako su njihovi dizajni temelj mobilnog svijeta, posljednjih godina bilježe značajan rast i na tržištu poslužitelja, kojim su tradicionalno dominirali Intel i AMD. Kako se Arm približava proizvodnji vlastitog silicija, dinamika tržišta neizbježno će se promijeniti.

Tvrtka je već najavila da će dio profita preusmjeriti u razvoj i izgradnju ne samo tradicionalnih čipova, već i takozvanih "chipleta". Riječ je o manjim, specijaliziranim komponentama koje se mogu kombinirati u veće i složenije sustave, što je strategija koju usvaja sve veći broj proizvođača. Izvršni direktor Rene Haas opisao je ovaj potez kao "prirodno proširenje" Armovog poslovanja, ulazeći u područja gdje tvrtka trenutno nudi intelektualno vlasništvo, ali ne i gotov hardver.

Do sada su se prihodi Arma uvelike oslanjali na tantijeme koje naplaćuje od proizvođača čipova koji integriraju njihov dizajn. Međutim, s obzirom na tranziciju podatkovnih centara prema poslužiteljima temeljenim na Arm arhitekturi, kompanija očito vidi priliku za prodaju cjelovitijih rješenja. Takav bi je potez mogao staviti u izravan sukob s najvećim kupcima, uključujući Apple, Qualcomm i Nvidiju, koji se svi oslanjaju na Armovo intelektualno vlasništvo.

Prema mišljenju stručnjaka iz industrije, ovakva strategija nosi značajne rizike. Arm bi mogao otuđiti partnere koji čine okosnicu njegovog poslovanja, dok istovremeno pokušava izazvati etablirane divove na tržištu poslužitelja i umjetne inteligencije. Dodatni izvor napetosti mogao bi biti i pokušaj povećanja stopa licenciranja za partnere.

Iako zapošljavanje Sinna i drugih iskusnih rukovoditelja naglašava ozbiljnost Armovih namjera, ostaje neizvjesno u kojoj se mjeri tvrtka, koja je dosad bila isključivo "dizajnerska kuća", može uspješno transformirati u proizvođača čipova.