OpenAI i AWS sklopili ugovor vrijedan 38 milijardi dolara

Sedmogodišnje partnerstvo OpenAI-a i AWS-a dolazi u trenutku kad Microsoft postupno gubi ekskluzivni utjecaj na OpenAI, budući da više nije jedini pružatelj oblaka za njegove projekte

OpenAI i Amazon Web Services (AWS) potpisali su sedmogodišnji ugovor vrijedan 38 milijardi dolara, kojim će OpenAI dobiti pristup stotinama tisuća Nvidijinih GPU-ova za treniranje svojih AI modela.

Prema službenom priopćenju, OpenAI će odmah početi koristiti AWS-ove računalne resurse, a svi kapaciteti trebali bi biti dostupni do kraja 2026. godine, uz mogućnost proširenja i nakon 2027. Tvrtke ističu kako će suradnja omogućiti brže treniranje i razvoj sve naprednijih modela umjetne inteligencije.

Kako prenosi The Verge, dogovor s Amazonom uslijedio je nakon što je OpenAI završio reorganizaciju u profitnu strukturu i najavio novi ugovor s Microsoftovom koji zadržava prava na OpenAI-evu tehnologiju sve dok ne razvije naprednu opću inteligenciju (AGI). U okviru tog dogovora, OpenAI smije surađivati s trećim stranama na razvoju određenih AI proizvoda te objavljivati pojedine otvorene modele težina.

Osim toga, novi dogovor također uključuje obvezu OpenAI-a da kupi Microsoftove Azure usluge u vrijednosti od 250 milijardi dolara, što daleko premašuje 38 milijardi koje će platiti Amazonu.