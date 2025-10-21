Palo je pola Interneta

Bezbrižno jutro. Taman smo "završili" Bug za studeni, i još mi je preostalo samo napisati kolumnu. Ipak, probudio sam se u svijetu u kojem je pola Interneta stajalo. Ne pretjerujem – Snapchat, Venmo, Reddit, Fortnite, ChatGPT, Alexa, Hulu, pa čak i aplikacije McDonald'sa i službena stranica britanske vlade – sve je to na nekoliko sati palo u komu. Uzrok tome bio je kolaps Amazon Web Servicesa (AWS), nevidljivog diva koji, na neki način, predstavlja kičmu naše digitalne egzistencije. Tijekom gotovo tri desetljeća u Bugu vidio sam svašta – od Y2K panike, do Facebookovih padova – ali ovakav domino-efekt uvijek me podsjeti na to koliko je naš online život krhak.