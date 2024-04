Atari je odlučio "oživjeti" Infogrames

Nešto stariji igrači na sam spomen imena „Infogrames” vjerojatno će se prisjetiti brojnih lijepih trenutaka.



Jedni cjeloživotnih trauma prouzrokovanih Alone in the Darkom, drugi bezbrojnih sati napucavanja u Unreal Tournamentu, treći simpatičnih, ratobornih svinjica iz Hogs of Wara, četvrti bjesomučne jurnjave u Driveru i tako dalje.

Naime, sve navedene videoigre ovaj kultni francuski izdavač i developer svojevremeno je ili izdavao ili i razvio i izdavao.

Međutim, kada je na prijelazu milenija dotični prvo otkupio prava na Atari kao brend, zatim se 2008. s istim udružio, a potom i preimenovao u Atari SA, s Infogramesom kakav je nekoć bio zauvijek smo se oprostili.

Ili se tako barem činilo sve do danas jer Atari je, kako stoji u službenoj objavi, ipak odlučio „oživjeti” Infogrames kao brend te ga pritom prenamijeniti u izdavačku etiketu usmjerenu na akviziciju i izdavanje novih IP-jeva.



Infogrames bi se tako trebao fokusirati na one IP-jeve koji „ne potpadaju pod osnovni portfelj IP-jeva koje inače povezujemo s brendom Atari”, a prvi od njih čini Totally Reliable Delivery Service – multiplayer party videoigra otkupljena od tinyBuilda.