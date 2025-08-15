BlackRock drži preko 100 milijardi dolara u kriptovalutama

Američki BlackRock je od ovog mjeseca u svom portfelju premašio 104 milijarde dolara u ukupnoj vrijednosti kriptovaluta

Prema istraživanju Finbolda od 14. ovoga BlackRock, najveće svjetsko društvo za upravljanje imovinom, u svom portfelju kriptovaluta po prvi puta ima vrijednost od preko 104 milijarde dolara.

Nalazi temeljeni na podacima s blockchain platforme Arkham pokazuju da portfelj BlackRocka trenutno uključuje 89,27 milijardi dolara u Bitcoinu (743.310 BTC) i 14,71 milijardu dolara u Ethereumu (3,2 milijuna ETH). To predstavlja neto povećanje od 49,15 milijardi dolara od početka 2025. godine, kada su kripto posjedi tvrtke iznosili 54,83 milijarde dolara, od čega 51,16 milijardi dolara u BTC-u i 3,59 milijardi dolara u ETH.

Iako Bitcoin i dalje dominira, čineći više od 85% ukupnog portfelja, Ethereum je zabilježio najdramatičniji rast. Na početku godine, BlackRock je držao otprilike 1,07 milijuna ETH u vrijednosti od 3,59 milijardi dolara.

Do 30. lipnja ta je brojka porasla na 4,21 milijardu dolara, a u samo šest tjedana od tada, pozicija se više nego utrostručila na 14,71 milijardu dolara, što je povećanje od 198% u volumenu ETH-a i porast od 309% u dolarskoj vrijednosti od siječnja.

Analitičari Finbolda smatraju da se radi o „strateškoj razini akumulacije kriptovaluta“. Podaci pokazuju jasan institucionalni zaokret prema diversifikaciji kripto izloženosti izvan Bitcoina.

Porast posjeda Ethereuma dolazi usred rekordnih priljeva u ETF-ove, brze adopcije DeFi-ja i obnovljenog optimizma oko plana skaliranja Ethereuma. Bitcoin je, u međuvremenu, porastao za 34% u volumenu i 74% u vrijednosti u istom razdoblju, učvršćujući svoju poziciju kao temeljna rezervna imovina u digitalnom portfelju BlackRocka.

S ukupno 12,53 bilijuna dolara imovine pod upravljanjem na dan 30. lipnja, BlackRockova kripto pozicija od preko 100 milijardi dolara čini manje od 1% njihovog ukupnog portfelja, ali signalizira odlučnu predanost digitalnoj imovini kao dijelu njihove dugoročne investicijske strategije.