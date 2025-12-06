BlackRockov Bitcoin ETF bilježi rekordan niz odljeva sredstava

iShares Bitcoin Trust (IBIT), fond kojim upravlja BlackRock, zabilježio je najduži niz tjednih povlačenja sredstava od svog lansiranja u siječnju 2024. godine. To jasno pokazuje da interes velikih investitora za najvećom kriptovalutom slabi, unatoč tome što se cijena Bitcoina čini stabilnom.

Prema podacima koje je prikupio Bloomberg, investitori su u pet tjedana, zaključno s 28. studenim, povukli više od 2,7 milijardi dolara iz ovog popularnog ETF-a. S dodatnih 113 milijuna dolara odljeva zabilježenih u četvrtak, fond je na putu da zabilježi i šesti uzastopni tjedan neto odljeva sredstava.

IBIT fond, koji upravlja imovinom vrijednom više od 71 milijarde dolara, služio je kao glavno sredstvo za tradicionalne investitore koji su tražili izloženost Bitcoinu. Ovo dugotrajno razdoblje odljeva podudara se s padom Bitcoina u razdoblje pada cijena (medvjeđe tržište) nakon snažne likvidacije početkom listopada, koja je izbrisala više od bilijun dolara vrijednosti s kripto tržišta. Iz BlackRocka nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom.

Iako je Bitcoin ovog tjedna zabilježio blagi oporavak, kontinuirani odljevi iz ETF-ova naglašavaju promjenu sentimenta na tržištu koje je dugo bilo vođeno zamahom optimizma. Analitička tvrtka Glassnode ističe da ovaj trend "označava jasan preokret u odnosu na stalne priljeve koji su podržavali cijenu ranije ove godine i odražava smanjenje ulaganja novog kapitala".