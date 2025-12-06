BlackRockov Bitcoin ETF bilježi rekordan niz odljeva sredstava

iShares Bitcoin Trust (IBIT), kojim upravlja BlackRock, suočava se s najvećim tjednim odljevima od svog pokretanja, signalizirajući smanjen interes institucionalnih investitora unatoč stabilizaciji cijene

Bug.hr subota, 6. prosinca 2025. u 08:10

iShares Bitcoin Trust (IBIT), fond kojim upravlja BlackRock, zabilježio je najduži niz tjednih povlačenja sredstava od svog lansiranja u siječnju 2024. godine. To jasno pokazuje da interes velikih investitora za najvećom kriptovalutom slabi, unatoč tome što se cijena Bitcoina čini stabilnom.

Prema podacima koje je prikupio Bloomberg, investitori su u pet tjedana, zaključno s 28. studenim, povukli više od 2,7 milijardi dolara iz ovog popularnog ETF-a. S dodatnih 113 milijuna dolara odljeva zabilježenih u četvrtak, fond je na putu da zabilježi i šesti uzastopni tjedan neto odljeva sredstava.

IBIT fond, koji upravlja imovinom vrijednom više od 71 milijarde dolara, služio je kao glavno sredstvo za tradicionalne investitore koji su tražili izloženost Bitcoinu. Ovo dugotrajno razdoblje odljeva podudara se s padom Bitcoina u razdoblje pada cijena (medvjeđe tržište) nakon snažne likvidacije početkom listopada, koja je izbrisala više od bilijun dolara vrijednosti s kripto tržišta. Iz BlackRocka nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom.

Iako je Bitcoin ovog tjedna zabilježio blagi oporavak, kontinuirani odljevi iz ETF-ova naglašavaju promjenu sentimenta na tržištu koje je dugo bilo vođeno zamahom optimizma. Analitička tvrtka Glassnode ističe da ovaj trend "označava jasan preokret u odnosu na stalne priljeve koji su podržavali cijenu ranije ove godine i odražava smanjenje ulaganja novog kapitala".



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi