Bitwiseova predviđanja za 2026.: kraj kripto-ciklusa kakvog poznajemo?

Bitwise u svojem najnovijem izvješću donosi niz predviđanja koja dovode u pitanje uvriježene kripto-narative. Od kraja četverogodišnjeg ciklusa bitcoina do rasta onchain financijskih servisa, prognoze za 2026. mogle bi iznenaditi i iskusne ulagače

Bitwise je američka investicijska tvrtka specijalizirana za kripto-imovinu. Njezina predviđanja i analize budućih trendova na kripto tržištu često citiraju financijski savjetnici i upravitelji hedge fondova, a služe i kao pouzdan izvor tržišnih analiza u CoinDesku, Bloomberg Cryptu te brojnim podcastima, poput Banklessa. U nastavku donosimo najzanimljivija predviđanja iz njihova najnovijeg izvješća The Year Ahead.

Prva dva predviđanja vezana su uz bitcoin. Najveći broj kriptaša očekuje da će nastupiti kripto-zima, kao i u dosadašnjim ciklusima, budući da je bitcoin nakon vrhunca svoje cijene (all-time high) od oko 126 200 USD početkom listopada 2025. do kraja godine pao na približno dvije trećine te vrijednosti, odnosno na oko 84 000 USD. Ako se povijest kretanja cijene ponovi, prema četverogodišnjem ciklusu koji kao referentnu točku uzima bitcoin halving (događaj u kojem se nagrada rudarima prepolovi, čime se usporava izdavanje novih bitcoina), može se očekivati daljnji pad cijene tijekom sljedeće godine, nakon čega bi uslijedio oporavak i rast prema novim višim razinama.

Bitwise, međutim, predviđa suprotan scenarij: umjesto nastavka pada, već tijekom 2026. bitcoin bi trebao dosegnuti nove povijesne maksimume, više od onih ostvarenih u 2025. Prema Bitwiseu, povijesni četverogodišnji ciklus slabi jer su ključni pokretači prijašnjih ciklusa, utjecaj halvinga, rast kamatnih stopa i kolapsi uzrokovani korištenjem velikih poluga pri trgovanju, danas znatno slabiji. Istodobno, snažan priljev institucionalnog kapitala kroz spot ETF-ove i povoljniji regulatorni okvir stvaraju trajnu potražnju koja nadilazi ciklične obrasce. ETF-ovi (Exchange Traded Funds) investicijski su fondovi kojima se trguje na burzi poput dionica i koji prate vrijednost određene imovine, indeksa ili sektora.

Volatilnost

Drugo predviđanje vezano je uz volatilnost, odnosno brzinu i snagu promjena cijene neke imovine. Bitwise predviđa da će bitcoin biti manje volatilan od Nvidije, jer sve veći udio institucionalnih ulagača kroz ETF-ove stabilizira njegovu cijenu, dok cijena dionice Nvidije i dalje snažno oscilira zbog visokih očekivanja i brzih promjena u AI-industriji.

Bitwise također očekuje da će sami ETF-ovi otkupiti više kripto imovine nego što će velika trojka bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i Solana (SOL), kroz rudarenje, odnosno validiranje, staviti na tržište u obliku novih tokena koje proizvode njihovi protokoli. Drugim riječima, ETF-ovi će kupovati više tokena nego što ih se godišnje stvara: procjenjuje se da će tijekom godine biti izdano oko 166 000 BTC, 960 000 ETH i 23 milijuna SOL, dok ETF-ovi već danas apsorbiraju više od 100 % te nove ponude, stvarajući trajan pritisak potražnje na cijenu.

Kripto-dionice poput Strategyja, BitMinea ili Coinbasea nadmašit će tehnološke dionice po prinosu na cijenu dionice (price performance / ROI), predviđa Bitwise. Kripto-dionice trebale bi rasti brže jer im regulatorna jasnoća otvara prostor za nove proizvode i izvore prihoda, dok su tehnološke dionice već dobrim dijelom „odradile” svoj rast.

Polymarket

Američki predsjednički izbori doveli su Polymarket u fokus, jer su se milijuni korisnika kladili na ishode izbora. Tijekom izbornog ciklusa volumen trgovanja dosegnuo je rekordne razine, a tržišne procjene Polymarketa često su se pokazale točnijima od klasičnih anketa. Nakon izbora interes je kratkoročno splasnuo, no platforma je pritom stekla značajnu medijsku i institucionalnu vidljivost. Dodatni zamah dobila je krajem godine, kada je postala legalno dostupna i američkim korisnicima, čime se otvorio put daljnjem rastu u 2026. Polymarket trenutačno radi na Polygonu, Layer-2 (L2) rješenju izgrađenom na Ethereumu, koje omogućuje brže i jeftinije transakcije.

Prema Bitwiseu, otvoreni interes na Polymarketu nastavit će snažno rasti jer se dostupnošću američkom tržištu višestruko povećala baza sudionika, uz dodatni poticaj snažne institucionalne podrške i širenja ponude tržišta izvan politike, na sport, ekonomiju i kripto-teme.

Stablecoin

Jedno od hrabrijih Bitwiseovih predviđanja odnosi se na ulogu stablecoina u državama s nestabilnijim i rizičnijim tržištima, obilježenima slabijim institucionalnim okvirom. Stablecoini se upravo u takvim zemljama sve više koriste zbog visoke inflacije, jer građanima omogućuju brz izlazak iz lokalne valute u digitalni dolar. Time dolazi do odljeva kapitala iz domaćeg financijskog sustava, što dodatno slabi lokalnu valutu i smanjuje kontrolu središnje banke. Kada izbije valutna kriza, vlasti će krivnju često prebaciti na stablecoine, iako je temeljni problem u pravilu nepouzdana domaća monetarna politika.

Servisi poput Aavea, ether.fi-ja, Morpha i Eulera novi su financijski servisi koji rade izravno na blockchainu. Korisnici u njih ulažu sredstva, najčešće stablecoine, a ta se sredstva zatim raspoređuju unutar DeFi-ja kako bi se ostvario prinos. DeFi (decentralizirane financije) obuhvaća financijske servise na blockchainu koji omogućuju posudbu, ulaganje i trgovanje bez posrednika poput banaka. Nakon snažnog rasta u 2024. i 2025. te kratkog zastoja, Bitwise očekuje da će se 2026. pojaviti kvalitetniji, institucionalno vođeni servisi koji će privući nove milijarde dolara, zbog čega ih vidi kao potencijalne „ETF-ove 2.0”.

Budućnost bitcoina

Zadnje predviđanje koje nam je posebno zanimljivo jest da će se korelacija bitcoina s dionicama smanjiti. Bitcoin se sve više pozicionira kao digitalna inačica zlata, a njegovo prihvaćanje od strane institucionalnih ulagača i regulatorni okvir koji se očekuje u 2026. godini mogli bi mu dati obilježja imovine koja čuva vrijednost i otpornija je na kratkoročne stresove.

Ako se ova predviđanja pokažu točnima, 2026. bi mogla označiti prijelaz kripta iz ciklične spekulacije u zreliju klasu imovine, ali ponajprije za veliku trojku: BTC, ETH i SOL.