Broadcom masovno otpušta unatoč ugovoru s OpenAI-jem

Tehnološki div nastavlja s otkazima u prodajnim odjelima nakon akvizicije VMwarea, unatoč snažnom rastu potaknutom poslovima u sektoru umjetne inteligencije i nedavno sklopljenom poslu

Američki proizvođač poluvodiča Broadcom, čija se vrijednost procjenjuje na 1,65 bilijuna dolara, proveo je ovog tjedna novi krug otpuštanja. Prema objavama na LinkedInu i izjavama određenih osoba upoznatih sa situacijom, otkazi su uručeni u četvrtak.

Rezovi su većinom pogodili zaposlenike u odjelima prodaje, kao i one na pozicijama vezanim uz odnose s klijenatima, upravljanje korisničkim računima, ali i razvoj. Za sada nije poznato koliko je točno radnih mjesta ovim krugom zahvaćeno.

Restrukturiranje nakon akvizicije

Ovaj potez predstavlja nastavak vala otpuštanja u tvrtki, koji uključuje i značajne rezove u softverskoj tvrtki VMware, koju je Broadcom preuzeo krajem 2023. godine. Kako se doznalo ranije ove godine, broj zaposlenika unutar VMwarea otprilike je prepolovljen od tog preuzimanja, a novi je vlasnik povećao i cijene VMwareovih proizvoda, sve u nastojanju da poveća dobit.

Istodobno, Broadcom bilježi značajne poslovne uspjehe zahvaljujući procvatu sektora umjetne inteligencije, budući da dizajnira čipove koji pokreću tu tehnologiju. Tvrtka je krajem prošle godine prvi put dosegnula tržišnu kapitalizaciju od bilijun dolara, a početkom ovoga su tjedna potpisali i strateški sporazum s tvrtkom OpenAI.

Narudžba čipova vezana za taj ugovor mogla bi OpenAI koštati 350 do 500 milijardi dolara. Ono što ugovor s Broadcomom čini posebnim jest činjenica da je OpenAI po prvi put sudjelovao u dizajniranju prilagođenih čipova, specifično optimiziranih za pokretanje vlastitih AI modela. To bi ovom proizvođaču trebalo dati novi poslovni zamah, pa su ova najnovija otpuštanja ipak bila neočekivana. Iz kompanije se nisu službeno oglasili o tom slučaju.