OpenAI ulaže stotine milijardi u čipove, potpisali ugovor s Broadcomom

Startup koji stoji iza ChatGPT-a nastavlja s masovnim ulaganjima. Nakon Nvidije i AMD-a, sada su sklopili ugovor s Broadcomom o kupnji 10 GW čipova, čime se ukupne investicije u računalnu snagu penju na više od bilijun dolara.

Prema pisanju Financial Timesa, OpenAI dogovorio je kupnju računalnih čipova snage 10 gigavata (GW) od američkog poluvodičkog diva Broadcoma. Ovo je najnoviji u nizu gigantskih ugovora kojima ovaj AI startup nastoji osigurati golemu računalnu snagu potrebnu za pokretanje i razvoj svojih servisa, uključujući i popularni ChatGPT.

Ova mamutska narudžba čipova mogla bi OpenAI koštati dodatnih 350 do 500 milijardi dolara, povrh otprilike bilijun dolara vrijednih ugovora o nabavi čipova i podatkovnih centara koje su potpisali posljednjih mjeseci. Time se ukupna dostupna računalna snaga tvrtke, kada se svi ugovori realiziraju, penje na preko 26 GW – što je ekvivalent snazi otprilike 26 nuklearnih reaktora. Podsjetimo, OpenAI je u rujnu dogovorio kupnju 10 GW čipova od Nvidije, a nedavno je najavio i kupnju dodatnih 6 GW od konkurentskog AMD-a. Uz to, nedavno je sklopljen i ugovor s Oracleom o korištenju podatkovnih centara vrijedan 300 milijardi dolara tijekom pet godina.

Ono što ovaj ugovor s tvrtkom Broadcom čini posebnim jest činjenica da je OpenAI po prvi put sudjelovao u dizajniranju prilagođenih čipova, specifično optimiziranih za pokretanje vlastitih AI modela. U podcastu kojim je najavljen dogovor, izvršni direktor OpenAI-ja, Sam Altman, izjavio je kako njegova tvrtka s Broadcomom surađuje već 18 mjeseci na razvoju ovih čipova koji će im osigurati, kako kaže, „gigantsku količinu računalne infrastrukture". Utrku za razvoj AI infrastrukture opisao je kao "najveći zajednički industrijski projekt u ljudskoj povijesti".

Altman je naglasio da su čipovi dizajnirani specifično za "inferenciju" – proces u kojem AI model odgovara na zahtjeve korisnika. Očekuje se da će inferencija postati daleko veći dio potreba za računalnom snagom kako potražnja za AI uslugama bude rasla, nadmašujući potrebe za treniranjem samih modela.

Ovi ugovori vežu sudbinu nekih od najvećih svjetskih tehnoloških kompanija uz uspjeh OpenAI-ja, unatoč otvorenim pitanjima o tome kako će startup financirati ove ogromne troškove koji daleko premašuju njegove trenutne prihode. Hock Tan, izvršni direktor Broadcoma, usporedio je važnost AI infrastrukture s izgradnjom željeznice ili interneta.

"AI s vremenom postaje ključna usluga za 8 milijardi ljudi globalno. Ali to ne može učiniti samo jedna strana, potrebna su mnoga partnerstva i suradnja unutar cijelog ekosustava", dodao je Tan.

Za razliku od dogovora s Nvidijom i AMD-om, OpenAI od Broadcoma nije osigurao nikakav financijski poticaj. Nvidia je pristala uložiti 100 milijardi dolara u OpenAI, dok je AMD startupu dao opcije koje mu omogućuju kupnju do 10 posto dionica tvrtke po simboličnoj cijeni. Ipak, očekuje se da će cijena Broadcomovih čipova biti niža od Nvidijinih, čime OpenAI dugoročno nastoji smanjiti svoju ovisnost o dominantnom igraču na tržištu i bolje kontrolirati troškove.