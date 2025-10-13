OpenAI ulaže stotine milijardi u čipove, potpisali ugovor s Broadcomom

Startup koji stoji iza ChatGPT-a nastavlja s masovnim ulaganjima. Nakon Nvidije i AMD-a, sada su sklopili ugovor s Broadcomom o kupnji 10 GW čipova, čime se ukupne investicije u računalnu snagu penju na više od bilijun dolara.

Bug.hr ponedjeljak, 13. listopada 2025. u 18:28
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Prema pisanju Financial Timesa, OpenAI dogovorio je kupnju računalnih čipova snage 10 gigavata (GW) od američkog poluvodičkog diva Broadcoma. Ovo je najnoviji u nizu gigantskih ugovora kojima ovaj AI startup nastoji osigurati golemu računalnu snagu potrebnu za pokretanje i razvoj svojih servisa, uključujući i popularni ChatGPT.

Ova mamutska narudžba čipova mogla bi OpenAI koštati dodatnih 350 do 500 milijardi dolara, povrh otprilike bilijun dolara vrijednih ugovora o nabavi čipova i podatkovnih centara koje su potpisali posljednjih mjeseci. Time se ukupna dostupna računalna snaga tvrtke, kada se svi ugovori realiziraju, penje na preko 26 GW – što je ekvivalent snazi otprilike 26 nuklearnih reaktora. Podsjetimo, OpenAI je u rujnu dogovorio kupnju 10 GW čipova od Nvidije, a nedavno je najavio i kupnju dodatnih 6 GW od konkurentskog AMD-a. Uz to, nedavno je sklopljen i ugovor s Oracleom o korištenju podatkovnih centara vrijedan 300 milijardi dolara tijekom pet godina.

Ono što ovaj ugovor s tvrtkom Broadcom čini posebnim jest činjenica da je OpenAI po prvi put sudjelovao u dizajniranju prilagođenih čipova, specifično optimiziranih za pokretanje vlastitih AI modela. U podcastu kojim je najavljen dogovor, izvršni direktor OpenAI-ja, Sam Altman, izjavio je kako njegova tvrtka s Broadcomom surađuje već 18 mjeseci na razvoju ovih čipova koji će im osigurati, kako kaže, „gigantsku količinu računalne infrastrukture". Utrku za razvoj AI infrastrukture opisao je kao "najveći zajednički industrijski projekt u ljudskoj povijesti".

Altman je naglasio da su čipovi dizajnirani specifično za "inferenciju" – proces u kojem AI model odgovara na zahtjeve korisnika. Očekuje se da će inferencija postati daleko veći dio potreba za računalnom snagom kako potražnja za AI uslugama bude rasla, nadmašujući potrebe za treniranjem samih modela.

Ovi ugovori vežu sudbinu nekih od najvećih svjetskih tehnoloških kompanija uz uspjeh OpenAI-ja, unatoč otvorenim pitanjima o tome kako će startup financirati ove ogromne troškove koji daleko premašuju njegove trenutne prihode. Hock Tan, izvršni direktor Broadcoma, usporedio je važnost AI infrastrukture s izgradnjom željeznice ili interneta.

"AI s vremenom postaje ključna usluga za 8 milijardi ljudi globalno. Ali to ne može učiniti samo jedna strana, potrebna su mnoga partnerstva i suradnja unutar cijelog ekosustava", dodao je Tan.

Za razliku od dogovora s Nvidijom i AMD-om, OpenAI od Broadcoma nije osigurao nikakav financijski poticaj. Nvidia je pristala uložiti 100 milijardi dolara u OpenAI, dok je AMD startupu dao opcije koje mu omogućuju kupnju do 10 posto dionica tvrtke po simboličnoj cijeni. Ipak, očekuje se da će cijena Broadcomovih čipova biti niža od Nvidijinih, čime OpenAI dugoročno nastoji smanjiti svoju ovisnost o dominantnom igraču na tržištu i bolje kontrolirati troškove.

 



HI-FI SETUP TJEDNA

Novosti

Audio-Technica & Elipson

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi