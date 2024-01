Dedicated tim vs outsourcing: Ključne razlike dva modela suradnje s klijentima

Domaća IT tvrtka je ovaj model rada prakticirala tijekom suradnje s poznatim britanskim medijem The Sun

Domaća IT tvrtka Q ove je godine sklopila suradnju s poznatim britanskim medijem The Sun kako bi poboljšala korisničko iskustvo njegovih čitatelja. Vodeći britanski medijski brend, koji kroz svoja print i digitalna izdanja mjesečno dopire do 31,1 milijun ljudi, angažirao je Q za razvoj primarnih funkcionalnosti web portala, održavanje platforme i mobilnih aplikacija.

Tijekom spomenute suradnje, Q je u svom radu prakticirao novi način rada tzv. dedicated timova. Riječ je o sve popularnijem modelu suradnje, gdje klijent angažira određeni broj zaposlenika od tvrtke koji su onda u potpunosti posvećeni razvoju dogovorenog proizvoda ili rješenja. Potonji koncept koriste već brojne kompanije u svijetu pa i tech velikani kao što su WhatsApp, Apple, American Express, IBM i Amazon.

Iako na prvu zvuči kao da se radi o outsourcingu, to zapravo nije slučaj. Kod tipičnog izdvajanja posla, kompanija unajmi treću stranu koja se potom zasebno upusti u proces razvoja. Drugim riječima, preuzimaju punu odgovornost za projekt i na kraju prezentiraju klijentu finalni proizvod, s time da paralelno zadržavaju pravo rada na nekoliko različitih zadataka u isto vrijeme.

Manji troškovi i brža realizacija

U slučaju suradnje s dedicated timom, klijent na čelo postavlja vlastitog project managera koji ima potpunu kontrolu nad projektom i izravno je uključen u proces izrade, s time da angažirani tim radi isključivo na razvoju dogovorenog proizvoda. U principu, članovi tima rade izravno za drugu tvrtku, što znači da klijent posjeduje i upravlja projektom te vodi komunikaciju s developerima.

Kompanije se sve više okreću spomenutom modelu iz dva razloga – manji troškovi i brža realizacija. Tvrtkama se ne isplati zaposliti stručnjake za izradu određenog rješenja, pogotovo ako se radi o jednokratnom projektu. Stoga im je puno bolja solucija odabrati stručni tim koji će se baviti problemom, dok se njihovi zaposlenici mogu koncentrirati na druge zadatke.

Što se tiče brzine realizacije - Gallupovo izvješće „State of the Global Workplace“ pokazalo je da je samo 15 posto zaposlenika diljem svijeta zaista angažirano na svom poslu. S druge strane, dedicated timovi često prijavljuju višu razinu angažmana jer rade na specifičnim projektima i imaju jasne ciljeve. Da su rezultati brži i kompletniji, potvrđuje i ranije spomenuta suradnja domaće tvrtke te britanskog medija.

Bolji pregled zadataka

Kako nam je objasnio Matko Šestan, Client Services Specialist, Q je bio zadužen za razvoj i implementaciju korisničkih računa na kojima čitatelji upravljaju s postavkama i pretplatama, a, osim toga, radili su na poboljšanju korisničkog iskustva kroz cjelovitu optimizaciju programa i novi UX dizajn. Uz to, sama platforma dobila je novi newsletter, a implementiran je i help hub za korisnike koji trebaju pomoć prilikom korištenja.

Matko Šestan, Client Services Specialist, Q

Uključenost dedicated tima, kaže Šestan, osigurala je bolji pregled zadataka, a proces rada je puno bolje prolazio. „Dedicated timovi vrlo su važan model suradnje s klijentima još od početka poslovanja kompanije. Budući da model, sam po sebi, prenosi primarne odgovornosti o projektu na stranu klijenta, znalo se dogoditi da se o stanju dedicated tima brinulo sporadično, umjesto redovito i sustavno. Stoga smo odlučili uvesti potpuno novi skup pravila, mjera i politika kako bismo povećali vidljivost i stabilnost među članovima tima te na taj način poboljšali profitabilnost, ojačali odnos s klijentom i poboljšali šanse za rast tima, kao i osvajanje novih projekata“, istaknuo je Marko Šestan. To je posebice važno u trenutku kada Q traži 35 novih ljudi, i to na pozicijama kao što su React Developer, Full Stack Developer, Business Analyst, Project Manager.

Ključna uloga odjela Client Services

U novom modelu ključnu ulogu imat će zaposlenici u Client Services odjelu koji će paziti da suradnja s klijentima i timovima prođe što bolje. Ukratko, Client Services razgovara i s klijentom i s Q članovima dedicated tima koji rade za klijenta kako bi osigurali glatku komunikaciju i maksimalno povećali zadovoljstvo na obje strane. Budući da se radi o jedinstvenoj ulozi koja se nalazi negdje između project managera, accounta i odjela ljudskih resursa, zadatak nove pozicije podijelili su u tri glavne kategorije – odgovornost prema timu, klijentu te internim procesa kompanije.

„Želimo da članovi našeg tima i klijenti budu zadovoljni, bilo da rade za projekt kojim upravlja Q ili za projekt kojim upravlja klijent. Iako svaki član tima ima internog voditelja odjela za svakodnevna pitanja, tehničke smjernice i pregled izvedbe, predstavnik odjela Client Services dodatni je pratitelj za sva pitanja povezana s projektom“, navodi Šestan.