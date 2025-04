Deus Ex studio otpušta 75 zaposlenika

Eidos-Montreal, studio poznat po igrama Deus Ex, Tomb Raider i Guardians of the Galaxy, otpustio je 75 zaposlenika. Ova odluka dolazi kao dio restrukturiranja studija, a uprava tvrdi da zaposlenike nije mogla prerasporediti na druge projekte. "Nažalost, nemamo kapaciteta da ih u potpunosti prerasporedimo na naše druge projekte i usluge", objavio je studio na LinkedInu. "Ovi vrlo talentirani, iskusni stručnjaci sada će tražiti nova radna mjesta, a mi ih pokušavamo podržati u toj tranziciji".

Eidos-Montreal je 2022. godine postao dio Embracer Groupa, švedske korporacije koja je agresivno kupovala studije, ali i ubrzo pokrenula val otkaza te zatvaranja određenih razvojnih studija. Prošle godine Eidos-Montreal je otkazao novi Deus Ex projekt i tada otpustio 100 zaposlenih. Embracerov CEO izjavio je da je proces restrukturiranja završen, no od tada su ugašeni tvorci Gothic igara, otpušteno je 139 radnika iz tima koji je podržavao razvoj Diablo IV, a prošlog tjedna smanjili su broj zaposlenih u Crystal Dynamicsu.

Dok Eidos-Montreal nastavlja raditi na još nenajavljenim projektima, ostaje pitanje koliko će dugo studio opstati pod trenutnim vlasništvom i hoće li slične rezove doživjeti i drugi razvojni timovi.