Developeri World of Tanksa otvorili nove urede u Varšavi i u Beogradu

Tvorci popularnih free-to-play igara World of Tanks, World of Warships i World of Tanks Blitz su odlučili pojačati prisustvo u Europi otvaranjem dva nova ureda. Riječ je dakako o ekipi Wargaminga koji su nedavno zatvorili podružnicu u Minsku, u kojem su izvorno nastali, a novi uredi, sedmi i osmi po redu su smješteni u Varšavi, te u Beogradu. U službenom priopćenju se navodi kako će Poljska podružnica inicijalno biti nešto manja i bavit će se izdavačkim poslovima, te će naknadno biti odlučeno o njenom daljnjem proširenju.

U Srbiji će pak Wargaming okupiti internacionalne i lokalne talente s područja razvoja i izdavaštva, a također će biti i središnje mjesto za premještaj zaposlenika s drugih lokacija. Spomenuti studio će biti fokusiran na World of Tanks i World of Warships za koje će pružati ključne usluge i potencijalno razvijati nove sadržaje.

Šef i osnivač Wargaminga, Victor Kislyi, je povodom otvaranja novih studija koji će zapošljavati preko 400 radnika, izjavio kako su Beograd i Varšava bili logičan izbor obzirom na brzi razvoj tehnoloških sektora s velikim potencijalom, te da će biti ključni u ostvarivanju njihovih planova u budućnosti.