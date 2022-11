Elon Musk najavio: Twitter ponovno zapošljava

Elon Musk rekao je zaposlenicima Twittera na nedavnom sastanku da je tvrtka završila s otpuštanjima te da aktivno traže ljude koji bi popunili pozicije u inženjerstvu i prodaji. Ova vijest stiže nakon što je novopečeni vlasnik popularne društvene mreže otpustio gotovo dvije trećine zaposlenika te tako podigao „veliku prašinu“ u javnom prostoru.

Kako otkriva The Verge, Musk nije precizirao koju vrstu inženjerskih i prodajnih uloga traži, no istaknuo je kako su mu najveći prioritet ljudi koji su izvrsni u izradi softvera. No, iako je prošloga tjedna procurila informacija da su tvrtkini regruteri već kontaktirali inženjere tražeći od njih da se pridruže „Twitteru 2.0“, na službenim stranicama trenutno nema otvorenih pozicija.

Budući da je ovo bio prvi put da se Musk sastao sa svim zaposlenicima nakon preuzimanja tvrtke, bio je „bombardiran“ brojnim pitanjima o sljedećim koracima Twittera. Prema snimci koju su dobili novinari The Vergea, jedan je zaposlenik postavio pitanje hoće li tvrtka preseliti svoje sjedište u Teksas, baš kao što je bio slučaj s Teslom.

„Ako želimo premjestiti sjedište u Teksas, mislim da bi to pogodovalo ideji da je Twitter od lijevog, postao desničarski, što nije slučaj. Ovo nije desničarsko preuzimanje Twittera, već centrističko. Kako bismo bili digitalni gradski trg, moramo predstavljati ljude sa širokom spektrom stajališta, čak i ako se s tim stajalištima ne slažemo“, odgovorio je Musk na pitanje zaposlenika.

Osim toga, priznao je da će njegova reoganizacija tvrtke zadržavati mnogo grešaka, ali da će se to sve s vremenom stabilizirati. Podsjetimo, Twitter je prije Muskovog preuzimanja imao oko 7.500 zaposlenika. Sada ih ima 2.700.