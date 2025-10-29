Entrio se s novom upravom širi na nova tržišta regije

Nakon rekordne godine vodeća regionalna ticketing platforma ulazi u novu fazu rasta i međunarodnog širenja, a oformili su i novu upravu kako bi se lakše širili u regiji

Entrio grupa, vodeća ticketing platforma u regiji, objavila je da ima novu upravu, oformljenu s ciljem ubrzanja međunarodne ekspanzije i daljnjeg jačanja pozicije na tržištu digitalnih rješenja za event industriju. Vijest dolazi nakon rekordne godine poslovnog rasta i više od šest milijuna prodanih ulaznica.

Novu upravu Entrio grupe čine Martin Jan Verschuijl (CEO), Filip Vrdoljak (CFO) i Berislav Marszalek (Chief Innovation Officer), osnivač i dosadašnji CEO Entrija. Formiranjem grupacije i strateškim pojačanjem menadžerske strukture, Entrio ulazi u novu razvojnu fazu obilježenu snažnim ulaganjima, profesionalizacijom poslovanja i širenjem na nova tržišta regije, objavljeno je iz kompanije.

Ambicija regionalnog lidera

Entrio grupa danas zapošljava preko 50 zaposlenika i posluje kroz platforme Entrio.hr, Ulaznice.hr, Entrio.si i Entrio.ba. Grupacija godišnje proda više od 6 milijuna ulaznica za 12.000 događanja u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH, a u narednim mjesecima najavljuje širenje poslovanja na još tri nova tržišta regije.

"Rastemo više od 40% godišnje i uspješno smo krenuli u regionalnu konsolidaciju ticketing tržišta. Formiranjem Entrio grupe i nove uprave postavljamo čvrste temelje za novi međunarodni iskorak i eksplozivni rast u narednim godinama", ističe Berislav Marszalek.

Na čelo grupacije dolazi Martin Verschuijl, donedavni internacionalni direktor strategije i operacija u Woltu, s bogatim iskustvom u vođenju timova od preko 100 ljudi, akvizicijama i otvaranju novih tržišta. "Entrio ima sve elemente snažnog digitalnog scale-upa – odličan proizvod, jasan tržišni moment i tim s dokazanim rezultatima. Naš fokus bit će ubrzati rast, unaprjeđivati korisničko iskustvo i pozicionirati Entrio kao regionalnog lidera u event industriji", izjavio je Verschuijl.

Upravi se pridružuje i Filip Vrdoljak kao CFO Entrio grupe, s prethodnim iskustvom u Holosysu, Microblinku i PwC-u, koji će voditi financijsku i operativnu transformaciju grupacije. "Naš je cilj postaviti jasne procese i standarde koji će omogućiti brže i sigurnije odluke u fazi rasta. Ulazimo u razdoblje u kojem će financijska struktura i agilnost poslovanja igrati ključnu ulogu", kaže.

Nova faza poslovanja

Formiranjem Entrio grupe, Marszalek preuzima ulogu Chief Innovation Officera i fokusira se na tehnologiju, marketing i razvoj poslovanja, čime će uprava dobiti kvalitetniju podjelu odgovornosti, veći strateški fokus i kapacitet za intenzivni rast cijele grupacije koji je već krenuo.

"Ovo je važan trenutak i za Entrio i za mene osobno, jer se upravo ostvaruje vizija koju sam si zacrtao prije 14 godina kad sam pokrenuo Entrio – izgraditi najjaču event platformu jugoistočne Europe. Martin i Filip donose veliko međunarodno iskustvo iz brzorastućih tehnoloških kompanija i bit ćemo snažan tim s komplementarnim vještinama. Uz zajedničko strateško vođenje kompanije, moći ću se značajno više posvetiti inovacijama, marketingu, razvoju proizvoda i novim poslovnim prilikama", zaključuje Marszalek.