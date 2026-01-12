KING ICT imenovao nove članove Uprave: Dinko Vranješ i Ivan Jaić

KING ICT je objavio promjene u sastavu Uprave koje su stupile na snagu 1. siječnja 2026. godine. Ovom odlukom nastoje osnažiti vodstvo kompetencijama radi ostvarivanja strateških ciljeva i rasta na IT tržištu

KING ICT je objavio promjene u sastavu Uprave koje su stupile na snagu 1. siječnja 2026. godine: Dinko Vranješ i Ivan Jaić pridružuju se vodećem timo. Uz njih, Upravu tvrtke nastavljaju činiti predsjednik Plamenko Barišić i članica Kristina Alebić.

Dinko Vranješ, dugogodišnji direktor Sektora i poslovanja infrastrukture, u Upravu donosi razumijevanje poslovanja i kulture tvrtke. Njegovo iskustvo, stečeno na različitim razinama operativnog i strateškog vođenja unutar kompanije, bit će usmjereno na optimizaciju internih procesa, razvoj tehnoloških rješenja i usmjeravanje prema potrebama korisnika.

Ivan Jaić dolazi u Upravu s gotovo tri desetljeća međunarodnog iskustva u fintech, telekomunikacijskoj, medicinskoj i IT industriji. Njegovo regionalno iskustvo, razumijevanje tržišta i sposobnost upravljanja portfeljima i programima doprinijet će daljnjem rastu i operativnoj učinkovitosti tvrtke.

"Ove promjene u sastavu Uprave odraz su naše kontinuirane strategije rasta i prilagodbe potrebama tržišta," izjavio je Plamenko Barišić, predsjednik Uprave KING ICT-a. "Uvjereni smo da će Dinko i Ivan svojim znanjem i iskustvom izuzetno doprinijeti našem kvalitetnijem tržišnom pozicioniranju i budućim uspjesima. Njihovim dolaskom dodatno ćemo osnažiti našu sposobnost internacionalizacije poslovanja, tehnološke specijalizacije, inoviranja i ispunjavanja očekivanja naših korisnika i partnera."

Istovremeno, KING ICT izvještava da će član Uprave Sendi Radić nastaviti obnašati svoju funkciju do kraja 2026. godine. Njegova uloga obuhvaća osiguravanje strukturiranog prijenosa odgovornosti i kontinuiteta poslovanja tijekom tranzicijskog razdoblja.

Nakon uspostavljanja tvrtke Abysalto, koja je u KING ICT grupi zadužena za razvoj softverskog poslovanja, Ivica Vidović prestaje biti članom Uprave KING ICT-a te nastavlja djelovati kao član Uprave u društvu Abysalto.

KING ICT navodi kako ove promjene predstavljaju korak u osiguravanju pozicije kompanije na tržištu te daljnjem razvoju i prilagodbi tehnološkim i poslovnim izazovima.