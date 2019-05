Game for Peace u tri dana zaradio preko 14 milijuna dolara

Prošli četvrtak pisali smo kako je kineska izdavačka kuća Tencent Holdings povukla razvojnu verziju mobilnog battle royale naslova PlayerUnknown’s Battlegrounds zbog konstantnog odbijanja dozvole za mogućnost kupovine unutar same igre. Točnije, spomenutoj su nadjenuli novo ime Game for Peace, nadogradili je patriotskim motivima i uklonili nasilne elemente zamijenivši ih onima po volji kineskih nadležnih tijela koja su istog trena dala sve potrebne blagoslove. U samo tri dana, Game for Peace je prema američkoj analitičkoj tvrtki Sensor Tower okupio više igrača nego svi ostali battle royale naslovi u istom razdoblju što je vidljivo i na zaradi od preko 14 milijuna dolara koliko su igrači utrošili na mikrotransakcije unutar same igre. Usporedbe radi, igrači su na PUBG u svim ostalim zemljama u kojima je dostupan u prva 72 sata zbrojeno potrošili šest puta manje novca na in-app kupovine.

Game for Peace baš kao i PUBG izbacuje sto igrača na otok kojim lutaju u potrazi za opremom i oružjem uz stalno smanjivanje igrivog prostora, a pobjednik je igrač koji ostane posljednji živ. Kao i u verziji PUBG-a za računala i konzole, u mobilnoj inačici su prisutni svi elementi igrivosti uz kontrole prilagođene ekranima osjetljivima na dodir. Najvažnije izmjene su doživjele nasilne scene pa je tako krv u potpunosti izbačena, dok je smrt zamijenjena animacijom u kojoj žrtva klekne i ponudi svoju imovinu igraču koji ju je eliminirao, te prijateljski mahne na pozdrav. U duhu kampanje Kineske vlade za zaštitu zdravlja djece i sprječavanja ovisnosti o igranju, Game for Peace je dostupan šesnaestogodišnjacima ili starijima.