Generacija Z ne želi razgovarati na telefon. Konzultantica im oslobađanje od straha skupo naplaćuje

"Ah, ta današnja mladež!". Ova se rečenica izgovara, uz neizostavno okretanje očima, u svakoj generaciji, osuđujući pritom navike i ponašanje neke nove generacije. Ništa drugačije vjerojatno ne reagiraju niti boomeri, pa čak niti nešto mlađi pripadnici Generacije X, kada vide kako se "današnja mladež" služi mobitelima i drugom tehnologijom. I sami ste, ako pripadate nekoj od starijih generacija, vrlo vjerojatno prestali obavljati toliko telefonskih poziva i prihvatili ste e-mail, društvene mreže i aplikacije za dopisivanje kao glavne načine komunikacije.

Strah od telefona

Pripadnici Generacije Z, oni rođeni od kraja 1990-ih pa do početka 2010-ih godina, odrasli su uz modernu tehnologiju i nemaju naviku telefonirati. Radije će tipkati ili pak, ako je baš nužno, snimiti glasovnu poruku na WhatsAppu. No, jednom kada se zaposle, a toj generaciji je sada već vrijeme za to, morat će se početi, htjeli – ne htjeli, koristiti telefonom i za razgovore uživo. Budući da na to nisu naviknuti, razvili su svojevrsnu fobiju od telefona.

Sve navedeno primijetila je Mary Jane Copps, profesionalna trenerica "mekih" vještina, među koje spada i telefoniranje. Ona je vlasnica konzultantske kompanije The Phone Lady, koja posluje od 1987. godine, a primarno je imala cilj poboljšati kulturu i efikasnost telefoniranja. Danas ona radi na nekim sasvim novim problemima nove generacije: želi pomoći mladima da se oslobode straha od telefonskih razgovora.

Mary Jane Copps, The Phone Lady

"Generacija Z te vještine nije savladala. U moje vrijeme telefon je visio na zidu u svakoj kući, a nas su učili da se na njega javljamo i pozivamo od rane dobi. Sada imamo nekoliko generacija koje nitko to nije učio, a ljudi su telefone uklonili iz kuće", kaže Copps. Strah od telefoniranja prelijeva se dalje i na društvenu anksioznost, povezanu s potrebom telefoniranja, što otvara nove probleme.

Halo? To će vas koštati 480 dolara

Ova konzultantica u svemu je vidjela svoju priliku. Tako, prenosi Business Insider, ona svoje trening sesije jedan-na-jedan naplaćuje čak 480 dolara na sat. Polusatni webinari, na kojima se "uči telefonirati", koštaju 365 dolara, a cjelodnevne radionice za kompanije kod nje ćete platiti 3.500 dolara na dan. Glavni su joj klijenti, očekivano, startupi i financijske kompanije u kojima rade mladi pripadnici Generacije Z.

Na radionicama se vježba telefoniranje s raznim osobama, simuliraju se razgovori, a polaznike se pokušava odviknuti od tipkanja poruka. Copps čak kaže kako je proces "zastrašujući", je neki od njezinih klijenata "nisu naviknuti telefonirati niti s vlastitom majkom". Osim toga, mladi se plaše i situacije u kojoj će ih netko preko telefona nešto pitati, a oni neće znati odgovor, što bi kod dopisivanja lakše riješili.

"Ne možete kvalitetan odnos s klijentom izgraditi samo dopisivanjem, jer ne čujete ton glasa, pa su razgovori ključni za izražavanje interesa ili entuzijazma", kaže ova entuzijastična konzultantica.