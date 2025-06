Zašto mladi na TikToku žude za povratkom BlackBerryja?

Na TikToku se događa neobičan trend: mladi korisnici, odrasli uz pametne telefone, žude za povratkom BlackBerryja. Ovaj fenomen, kako piše i New York Times, dio je šireg trenda koji nazivaju "nostalgičnom tehnologijom" (nostalgia tech). Ipak, dubljom analizom postaje jasno da im ne nedostaje samo uređaj, već i jednostavnije vrijeme. Vrijeme kada im se cijeli život nije nalazio unutar telefona, koji je tada bio samo gadget, sličan prijenosnom CD playeru ili Game Boyu.

Sve je pokrenula Victoria Zannino, 25-godišnjakinja koja se s nostalgijom prisjeća svog prvog BlackBerryja kojeg je dobila od oca još 2013. godine. U to vrijeme, uređaj je bio čudo tehnologije. Za razliku od većine telefona, imao je fizičku tipkovnicu i privatnu uslugu za dopisivanje, BlackBerry Messenger (BBM), koju su ona i njezini prijatelji obožavali.

"Razdoblje BlackBerryja bilo je tako nostalgično", izjavila je Zannino. "Odrastajući uz reality show 'Keeping Up With The Kardashians' i gledajući ih kako voze s jednom rukom na volanu, a BlackBerryjem u drugoj... to je bio vrhunac stila." Njezina čežnja potaknula ju je da objavi TikTok video s molbom: "MOLIM TE, BlackBerry, preklinjem te da se vratiš."

Video je postao viralan, prikupivši više od šest milijuna pregleda i preko 500 tisuća lajkova, što je jasan pokazatelj da Zannino nije usamljena u svojim osjećajima. Diljem TikToka, mladi romantiziraju eru BlackBerryja, ističući kako im nedostaje taktilni osjećaj tipkovnice i glatki dodir trackballa pod palcem.

Dan Kassim, 29-godišnji pisac koji sebe opisuje kao "starijeg pripadnika Generacije Z", slaže se s tim. "Svi se dobro sjećamo tih telefona iz 2000-ih i 2010-ih jer su utkani u sjećanja na naše djetinjstvo i ranu adolescenciju", kaže on. Kassim vjeruje da je ovaj trend, slično kao i prihvaćanje preklopnih telefona od strane "tinejdžera Luddita", zapravo pobuna protiv svijeta u kojem smo stalno online.

"Postoji šarm u BlackBerryju i starijim telefonima, baš kao i u vinilnim pločama i Polaroid fotografijama", objašnjava Kassim. "Čini mi se da su ljudi izmoreni od neprestanih notifikacija i osjećaja da moraju biti stalno dostupni. BlackBerry i rani pametni telefoni podsjećaju nas na vrijeme kada su telefoni bili alati, a ne centar našeg svemira."

Iako neki korisnici kupuju stare BlackBerry uređaje kako bi ih koristili u svakodnevnom životu – unatoč tome što mnoge aplikacije više ne rade – drugi zahtijevaju redizajniranu verziju za 2025. godinu. Nažalost, nakon što je tvrtka BlackBerry Limited ukinula podršku za svoje uređaje 2022. godine, a pokušaj tvrtke OnwardMobility da stvori 5G verziju propao, male su nade za skori povratak. Ipak, nostalgija i dalje živi, barem na TikToku.

"Zanimljivo je da se sve ovo događa na TikToku, jer smatram da je TikTok najzarazniji oblik društvenih medija", primjećuje Kassim. "A ironija je u tome što TikTok uopće ne biste mogli koristiti na BlackBerryju."

Ova čežnja za prošlošću, izražena na najmodernijim platformama, otkriva složen odnos koji mladi imaju s tehnologijom. Ne radi se samo o povratku starog uređaja, već o želji za povratkom kontrole nad vlastitim vremenom i pažnjom. Možda je najveća lekcija BlackBerry nostalgije poruka budućim inovatorima: ponekad je manje zaista više.