Google otpušta nemilice, onima u Americi i otpremnine (samo da odu)

Google nastavlja s taktikom smanjenja troškova nudeći zaposlenicima dobrovoljne otpremnine, što predstavlja alternativu masovnim otpuštanjima. Ova strategija primjenjuje se u ključnim odjelima poput Search i Ads, ali i u drugim odjelima, uključujući marketing, istraživanje i inženjering. Kako ga Google zove „Paket dobrovoljnog odlaska“, dio je širih mjera za smanjenje broja zaposlenika. Za razliku od uobičajenih otpuštanja, koja su u Googleu bila značajna 2023. godine s oko 12.000 otpuštenih radnika, ovaj pristup ima za cilj izbjeći negativne reakcije javnosti i zaposlenika koje su pratile ranije valove otpuštanja.

Točan iznos otpremnine nije javno objavljen, ali se pretpostavlja da ovisi o individualnim faktorima, poput duljine radnog staža i visine plaće.

Prema izvješćima, ranije ponude iz veljače uključivale su do četrnaest tjednih plaća, uz dodatnu tjednu plaću za svaku godinu provedenu u tvrtki, što sugerira da bi i sadašnja ponuda mogla biti slična.

Ove ponude prvenstveno vrijede za zaposlenike u SAD-u. Zaposlenici nisu obvezni prihvatiti ponudu, no interni dopis od 10. lipnja sugerira da bi to mogla biti „podržavajuća opcija izlaska“ za one koji imaju poteškoća s ispunjavanjem „očekivanja svojih uloga“ – dakle, neispunjavanje norme – baš kao rad na traci.

Istovremeno vodstvo tvrtke aktivno potiče zaposlenike koji su zadovoljni svojim radom i motivirani budućim planovima da ostanu u tvrtki.

Osim programa dobrovoljnih otpremnina, Google također nastoji vratiti zaposlenike u urede. Nekoliko odjela obuhvaćenih programom otpremnina uvodi obvezu hibridnog radnog rasporeda, što znači da će zaposlenici koji žive unutar osamdeset kilometara od ureda morati raditi dio vremena u uredu, a dio na daljinu.

Ova mjera slijedi ranije pokušaje Googlea da uspostavi hibridni model rada nakon pandemije kada je mnogim zaposlenicima bilo dopušteno raditi isključivo na daljinu.

Službeno je cilj „optimizirati poslovanje i smanjiti operativne troškove“, iako nije jasno kako trošenje uredskih resursa doprinosi jednom ili drugome – prije se čini da se radi o utjerivanju discipline za svaki slučaj, a već smo izvijestili kako Sergej Brin traži "barem 60-satni radni tjedan i svakodnevni dolazak u ured" od zaposlenika.