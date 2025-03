Suosnivač Googlea nalaže 60-satni radni tjedan i svakodnevni dolazak u ured

Prema internom dokumentu u koji je imao uvid The New York Times, Sergey Brin je predložio da zaposlenici, posebice oni koji rade na Gemini UI modelima i aplikacijama, budu prisutni u uredu "barem svaki radni dan". Uz to je naglasio da je "60 sati tjedno optimalno za produktivnost", čime je postavio nova očekivanja za radne norme u tvrtki.

"Svi potrebni resursi za pobjedu"

Ovaj zahtjev za povećanom prisutnošću u uredu znatno odstupa od trenutne Googleove politike koja traži da zaposlenici rade iz ureda najmanje tri dana tjedno. Iako službeni predstavnik Googlea nije želio komentirati dokument, njegova poruka jasno odražava Brinovo stajalište da je AGI dostižan cilj i da Google ima "sve potrebne resurse za pobjedu u ovoj utrci".

AI natjecanje sve intenzivnije

Spomenuti dokument naglašava pojačano natjecanje u AI sektoru, pri čemu Brin ističe: "Konkurencija se značajno ubrzala i završna utrka prema AGI-ju je u punom jeku." Istaknuo je da bi Googleovi zaposlenici trebali više koristiti AI alate same tvrtke za zadatke kodiranja, što bi, prema njegovu mišljenju, moglo utrti put prema AGI-ju kroz samounapređujuće sustave. Tvrtka je nedavno svim programerima omogućila pristup svom nadograđenom Gemini 2.0 Flash modelu putem Gemini API-ja u Google AI Studiju i Vertex AI platformi, što omogućuje razvoj produkcijskih aplikacija s novom tehnologijom. Dodatno, Google je predstavio Gemini 2.0 Pro, eksperimentalnu verziju koju smatraju svojim dosad najboljim modelom za programiranje i obradu složenih upita.

Od povlačenja do predvođenja Googleove AI ofenzive

Sergey Brin formalno je napustio operativnu ulogu u Googleu 2019. godine kada se povukao s pozicije predsjednika matične tvrtke Alphabet, iako je ostao značajan dioničar i član upravnog odbora. Većinu vremena posvetio je osobnim projektima i filantropiji. Nakon uspjeha ChatGPT-a krajem 2022., Brin se aktivno vratio u Google kako bi pomogao ubrzati AI inicijative. Sada radi direktno s AI timovima, posebno na razvoju Gemini modela. U protekle dvije godine Google je reorganizirao poslovanje, promijenio imena AI projekata i ugradio AI tehnologiju u svoje popularne aplikacije, nastojeći prestići konkurente poput OpenAI-ja, Microsofta i Mete koji su ga zatekli na spavanju.

Balansiranje između ambicija i zdravlja zaposlenika

Zahtjev za dužim radnim vremenom nije prošao bez kritika. Brin je i sam priznao opasnost od preopterećenja, upozoravajući protiv rada duljeg od 60 sati tjedno. Također je izrazio zabrinutost zbog zaposlenika koji ne daju dovoljno doprinos AI projektima tvrtke, navodeći da oni koji ulažu "samo minimum napora" nisu samo neučinkoviti, već mogu "značajno demotivirati ostale kolege".

Pet dana tjedno u urede

Trend napuštanja fleksibilnih radnih modela u korist pune prisutnosti u uredima sve se više širi tehnološkom industrijom, gdje tvrtke na primjer Amazon zahtijevaju da će svi njihovi uredski djelatnici morati raditi pet dana tjedno iz ureda. Slične odluke donesle su i druge velike kompanije poput AT&T-a, JPMorgan Chasea i Goldman Sachsa.