Infobip i Span sklopili partnerstvo

Infobip, vodnjanska IT tvrtka i isporučitelj vlastite globalne cloud komunikacijske platforme objavila je danas sklapanje partnerstva sa Spanom, IT kompanijom koja pruža stručne usluge i tehničku podršku poslovnim korisnicima i organizacijama širom svijeta te unaprjeđuje postojeće informacijske sustave inovativnim tehnološkim rješenjima.

Partnerstvo će omogućiti Spanu izgrađivanje vrhunskog povezanog iskustva za svoje klijente u svim fazama njihovog putovanja kroz cjelokupni Infobipov portfelj proizvoda koji doprinosi unaprjeđenju “customer engagementa“, odnosno korisničke uključenosti te iskustva – Moments, Conversations i Answers.

Spanove poslovne usluge i rješenja kibernetičke sigurnosti, cloud usluga, upravljanja identitetima i rješenja za upravljanje odnosima s klijentima za velike organizacije koriste neke od najvećih svjetskih tvrtki. Span će od sada, zahvaljujući cjelokupnom Infobipovom portfelju SaaS rješenja, u ponudi imati sveobuhvatnu komunikacijsku platformu putem svih raspoloživih kanala. To znači da globalni brendovi mogu objediniti sve podatke o svojim korisnicima u jedinstvenoj platformi i komunicirati s njima kroz veći broj kanala, uključujući i e-poštu i SMS. Partnerstvo će omogućiti Spanu i Infobipu dodatno ubrzavanje digitalne transformacije kod postojećih i novih klijenata.

Mihaela Trbojević, Solution Sales Manager, Span:

“Komunikacija na više kanala istovremeno više nije samo nešto što bi “bilo lijepo imati“, već je postala nužnost, pogotovo kada govorimo o promicanju lojalnosti brendu. Cjelokupni portfelj Infobipovih rješenja omogućuje nam isporuku poruka na najširem rasponu kanala koji stoje na raspolaganju današnjim modernim potrošačima, zbog čega nam je posebno drago što smo udružili snage kako bismo krajnjim korisnicima osigurali najbolje moguće digitalno iskustvo.“

Aleksandar Daic, Strategic Accounts and Partnerships Manager, Infobip:

“Danas ne postoji organizacija koja ne ide prema digitalnoj transformaciji. Upravo zato vjerujemo da bi tehnološke tvrtke trebale ujediniti snage i stručnosti kako bi klijentima isporučile najbolja komunikacijska rješenja i ubrzale im poslovne promjene. Pametan, personalizirani i “omnichannel“ pristup preko brojnih komunikacijskih kanala značajno poboljšava svim tvrtkama iskustvo njihovih korisnika. Uzbuđeni smo što smo udružili snage s IT stručnjacima iz Spana kako bismo to postigli.“