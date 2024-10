Iznenađujuće vijesti o uspjehu iPhonea 16 u Kini

Nakon lansiranja i priča o tome kako su pametni telefoni vodećih kineskih proizvođača u mnogočemu superiorni, malo tko je mogao predvidjeti da će prodaja biti uspješna i da će iPhone 16 u Kini doživjeti uspjeh. Ipak, nakon što se slegla prašina prvih triju tjedana na tržištu, počinju stizati iznenađujući rezultati.

Neočekivani porast prodaje

"Prodaja najnovijih Appleovih iPhonea u Kini porasla je za 20% u prva tri tjedna u usporedbi s modelom iz 2023. godine," izvijestio je Bloomberg, citirajući podatke Counterpoint Researcha. Ovaj neočekivani porast udahnuo je novi život seriji proizvoda koji su "ove godine imali poteškoća u stjecanju zamaha na najvećem svjetskom tržištu pametnih telefona."

Razlozi uspjeha

Što je dovelo do ovog izvanrednog preokreta? Ivan Lam, analitičar iz Counterpointa, ponudio je neka objašnjenja: "Razlozi su povećana proizvodnja i dostupnost, dosljedna strategija cijena i želja za nadogradnjom postojećih korisnika iPhonea, pa nije čudo da je serija iPhone 16 doživjela značajan rast na kineskom domaćem tržištu," objasnio je Lam.

Kao i uvijek, priča o iPhoneu 16 nije samo o količini, već i o kvaliteti brenda. Još je veće iznenađenje kad je otkriveno da je "prodaja vrhunskih Pro i Pro Max modela porasla za 44% u usporedbi s ekvivalentima iz prošle godine." Činilo se da kineski potrošači ne kupuju samo više iPhonea, već se odlučuju za top Appleove ponude.

Nedostatak lokalnog AI partnera

Mnogi su iznenađeni i nemaju objašnjenja za prethodne crne prognoze jer, kako je Bloomberg primijetio, "Analitičari su upozoravali da bi iPhone 16 mogao loše proći u Kini, s obzirom na nedostatak lokalnog partnera za pokretanje AI značajki." Kineska zabrana stranih AI modela sugerirala je svima da bi Apple mogao trebati osigurati lokalnog partnera poput Baidu Inc. kako bi ostao konkurentan. Ipak, unatoč nedostatku AI partnera, prodaja iPhonea 16 cvjeta. Vijest je došla do financijskog svijeta, pa se to odrazilo i na cijene Appleovih dionica koje su porasla je do 1,7% nakon otvaranja trgovanja u New Yorku u petak.

Manji optimizam za 2025. godinu

Ipak poziva se na realnost, jer uspjeh je možda trenutni. Skok u prodaji iPhonea 16 u Kini "bio je neočekivan s obzirom na smanjenu potrošnju na luksuznu robu," izjavili su analitičari Bloomberg Intelligencea Anurag Rana i Andrew Girard, koji su dodali da iako su rani korisnici možda potaknuli ovaj nedavni skok prodaje, oni su "manje optimistični u pogledu dvoznamenkastog rasta za 2025. godinu."

Kako Bloomberg podsjeća, "Kina ostaje najveće i, po procjeni Appleovog izvršnog direktora Tima Cooka, najkonkurentnije tržište pametnih telefona na svijetu." iPhone 16 suočava se s respektabilnim izazivačima: novi Vivo X200 Pro, nadolazeći Huaweijev Mate 70 te predstojeće ponude od Xiaomija i Oppoa.