Kripto MELANIA izgubila 98% vrijednosti

Od dana inauguracije Trumpa za predsjednika SAD-a do sada, kriptovaluta MELANIA izgubila je čak 98% vrijednosti

Drago Galić subota, 9. kolovoza 2025. u 09:13

S točke najviše vrijednosti koja je iznosila 8,4856 dolara na dan 20. siječnja 2025. kad je inauguriran Donald Trump, MELANIA se srušila na samo 0,2062 dolara, što predstavlja pad od 97,57%.

Tržišna kapitalizacija Melania Meme coina smanjila se s 1,631 milijarde dolara na 173,69 milijuna dolara, čime je do 7. kolovoza izbrisano više od 1,45 milijardi dolara papirnate vrijednosti.

Ova implozija posljedica je prije svega političkih faktora, ali je ključni razlog pada vrijednosti bila prodaja tokena u lipnju 2025. od strane Melanije u vrijednosti od 35,7 milijuna dolara. Ovaj potez je izazvao trenutačni pad.

Prodaja se poklopila s prijedlozima zakona MEME Act i COIN Act, koje podupiru demokrati, a osmišljena su kako bi se političkim ličnostima, uključujući članove obitelji Trump, zabranilo pokretanje ili profitiranje od projekata kriptovaluta.

Ako se usvoje, ti bi zakoni mogli prisiliti MELANIJU da se povuče s reguliranih mjenjačnica, čime bi token izgubio preostalu snagu tržišnog imena.

Prema podacima Solscana, zaliha Melania Meme coina iznosi 1 milijardu tokena, pri čemu prvih 10 vlasnika kontrolira 89,77%, što govori o sistemskom riziku posjedovanja i trgovanja ovom kriptovalutom.

Tijekom posljednja tri mjeseca, podaci SoSoValuea pokazuju oštre skokove u prijenosima MELANIA tokena i aktivnosti na decentraliziranim mjenjačnicama, ali s dosljednim padom volumena kupnje. Unatoč kolapsu Melania meme coina, širi kripto ekosustav s brendom Trump zadržao je dio svoje pozicije. Službeni Trump (TRUMP) token i dalje ima tržišnu kapitalizaciju od 1,74 milijarde dolara. Za sada.

Detalji na Finboldovim stranicama.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #003

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kvalitetan zvuk i snažan bas.

SENNHEISER CX slušalice

Bluetooth veza, mikrofon, kontrolna pločica, 27 h autonomije (9 h + 18 h s kutijom), vrijeme punjenja 1,5 h, 7 mm driver, frekvencijski odziv 5–21.000 Hz, kodeci SBC, AAC, aptX, IPX4 otpornost, pasivna zvučna izolacija.

Pretpojačalo za gramofon s USB izlazom.

NAD PP4 C- KO pretpojačalo

Phono pretpojačalo s A/D pretvaračem, USB izlaz, kompatibilno s MM i MC zvučnicama, 16-bit/48kHz PCM izlaz, linijski ulaz i izlaz, niska izobličenja (<0.03%), RIAA preciznost ±0.3 dB, vanjsko napajanje, SNR do 115 dB.

Podrška za MP3 i USB.

NAD C 538 CD player

CD/CD-R/CD-RW reprodukcija, MP3/WMA podrška, Wolfson 24-bit/192kHz DAC, koaksijalni i optički izlazi, analogni stereo izlaz, IR daljinski, SNR 110 dB, THD ≤0.01%, težina 3 kg.

Moćan 400W zvučnik s WiFi i Bluetooth vezom.

SENNHEISER Ambeo Plus soundbar

9x Class D pojačala, 400W RMS snaga, 9 zvučnika, frekvencijski odziv 38 Hz – 20 kHz, HDMI eARC, 2x HDMI 2.0a, optički ulaz, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.0, 4 mikrofona za automatsku kalibraciju, AMBEO Virtualization Technology, dimenzije 105,1 x 7,7 x 12,1 cm, masa 6,3 kg.

Kvalitetan zvuk i lakoća povezivanja.

SHARP CP-LS100 party zvučnik

2x 8" woofera, 2x 2" visokotonca, 120W RMS snaga, Bluetooth 5.0, USB punjenje, TWS stereo, 10 sati rada na bateriji, litij-ionska baterija, 105 dB, XLR/TRS ulazi, prenosiv s ručkom, dimenzije 310x630x268 mm, težina 9.7 kg.

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

Profinjena estetika i performanse bez premca.

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

Prisma tehnologija za multiroom rad.

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

