Kripto MELANIA izgubila 98% vrijednosti

Od dana inauguracije Trumpa za predsjednika SAD-a do sada, kriptovaluta MELANIA izgubila je čak 98% vrijednosti

S točke najviše vrijednosti koja je iznosila 8,4856 dolara na dan 20. siječnja 2025. kad je inauguriran Donald Trump, MELANIA se srušila na samo 0,2062 dolara, što predstavlja pad od 97,57%.

Tržišna kapitalizacija Melania Meme coina smanjila se s 1,631 milijarde dolara na 173,69 milijuna dolara, čime je do 7. kolovoza izbrisano više od 1,45 milijardi dolara papirnate vrijednosti.

Ova implozija posljedica je prije svega političkih faktora, ali je ključni razlog pada vrijednosti bila prodaja tokena u lipnju 2025. od strane Melanije u vrijednosti od 35,7 milijuna dolara. Ovaj potez je izazvao trenutačni pad.

Prodaja se poklopila s prijedlozima zakona MEME Act i COIN Act, koje podupiru demokrati, a osmišljena su kako bi se političkim ličnostima, uključujući članove obitelji Trump, zabranilo pokretanje ili profitiranje od projekata kriptovaluta.

Ako se usvoje, ti bi zakoni mogli prisiliti MELANIJU da se povuče s reguliranih mjenjačnica, čime bi token izgubio preostalu snagu tržišnog imena.

Prema podacima Solscana, zaliha Melania Meme coina iznosi 1 milijardu tokena, pri čemu prvih 10 vlasnika kontrolira 89,77%, što govori o sistemskom riziku posjedovanja i trgovanja ovom kriptovalutom.

Tijekom posljednja tri mjeseca, podaci SoSoValuea pokazuju oštre skokove u prijenosima MELANIA tokena i aktivnosti na decentraliziranim mjenjačnicama, ali s dosljednim padom volumena kupnje. Unatoč kolapsu Melania meme coina, širi kripto ekosustav s brendom Trump zadržao je dio svoje pozicije. Službeni Trump (TRUMP) token i dalje ima tržišnu kapitalizaciju od 1,74 milijarde dolara. Za sada.

