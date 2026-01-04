Glavni akter najveće pljačke kriptovaluta je na slobodi

Ilya Lichtenstein, kriminalac koji je opljačkao kriptomjenjačnicu Bitfinex i bio uhvaćen te poslan u zatvor na pet godina, pušten je na slobodu ranije te najavljuje da će imati pozitivnu karijeru u cybersigurnosti

Ukradi kriptovalute, operi novac, budi uhvaćen, priznaj krivnju, malo trpi u zatvoru te u konačnici izađi na slobodu ranije – otprilike to je životni put kriminalaca koji se odluče krasti kriptovalute u Trumpovoj Americi. Naime, Ilya "Nizozemac" Lichtenstein, koji je 2016. godine sa suprugom i partnericom u zločinu Heather Morgan opljačkao kriptomjenjačnicu Bitfinex, na slobodi je.

Odslužio svoje

O tom se slučaju već mnogo pisalo, no ponovit ćemo ključne informacije. Mjenjačnici Bitfinex ukradeno je 119.754 bitcoina (danas vrijednih preko 10 milijardi dolara), a taj je iznos kriminalni bračni par pokušavao polako ali sigurno i na različite načine "oprati". Ipak, uhvaćeni su i na sudu su priznali krivnju u ljeto 2023. godine, da bi u studenome 2024. bili i službeno osuđeni – Morganova je dobila samo 18 mjeseci zatvora, a Lichtenstein pet godina. Ona se nedavno javila sa slobode, na koju je bila prijevremeno puštena, a sada je i njen partner, čini se, dobio isti tretman.

Zahvaljujući zakonu o rehabilitaciji zatvorenika, poznatome kao First Step Act, pljačkaš Bitfinexa pušten je na slobodu ranije – objavio je to na svojem računu na X-u 2. siječnja. Najavio je da će ostati posvećen tome da pozitivno djeluje u području kibernetičke sigurnosti, što je prije moguće. Zahvalio se onima koji ga podržavaju, a "hejterima" je poručio da će im dokazati da nisu u pravu.

Thanks to President Trump's First Step Act, I have been released from prison early.

I remain committed to making a positive impact in cybersecurity as soon as I can.



To the supporters, thank you for everything.

To the haters, I look forward to proving you wrong. — Ilya Lichtenstein (@cipherstein) January 2, 2026

Svoje ranije puštanje na slobodu zaradio je navodno skupljanjem "kredita", prolazeći kroz razne programe obrazovanja u zatvoru, a nastavak karijere u području sigurnosti propisano mu je kao mjera rehabilitacije, sukladno odredbama spomenutog zakona.

O slučaju Bitfinex na Netflixu postoji i dokumentarac Biggest Heist Ever, kriptovalute i novac ukraden od Bitfinexa zaplijenjeni su 2022. godine, a glavni akteri, dakle, ponovno su slobodni – on da se bavi sigurnošću, a ona glazbom.