M SAN Grupa postala distributer Wallbox sustava za punjenje električnih vozila

Energetska kriza koje početkom protekle godine pogodila članice EU i europski akcijski plan REPowerEU snažno su potaknuli potražnju za solarnim elektranama, električnim vozilima i potrebnom pratećom opremom. Kao odgovor na ovaj veliki rast potražnje, a kako bi hrvatskom tržištu i tržištima regije osigurali dovoljne količine traženi proizvoda, M SAN Grupa je u proteklim mjesecima potpisala više regionalnih distributivnih ugovora s vodećim svjetskim tvrtkama koje rade na asortimanima vezanim uz zelenu energiju i održivo poslovanje.

Listi partnera pridružio se i jedan od najpoznatijih svjetskih proizvođača punjača za električna vozila, tvrtka Wallbox.

Wallbox, je međunarodna kompanija posvećena promjeni načina na koji svijet koristi energiju u industriji električnih vozila.

„Mi Wallboxu volimo se pohvaliti da do danas imamo preko 325 tisuća spojenih postaja za punjenje“, izjavio je Moises Barea, VP prodaje u Wallboxu, te dodao: „Krajnji korisnici su prepoznali naše napore u stvaranju inteligentnih sustava punjenja EV-a izgrađenih na vrhunskoj tehnologiji u kombinaciji s izvanrednim dizajnom i opremljenih vrlo jednostavnom aplikacijom za upravljanje komunikacijom između automobila i punjača što rezultira optimizacijom vremena i punjenja njihovih vozila.“

Zahvaljujući ovoj poslovnoj filozofiji, Wallbox je od osnutka 2015. godine do danas proširio poslovanje na preko 110 tržišta, sa četiri tvornice i 21 uredom, i ukupnom prodajom preko 325.000 EV punjača.

„Ovako značajan rast poslovanja teško bi bio moguć bez mreže snažnih distributivnih poslovnih partnera i zato s velikim poslovnim optimizmom pozdravljamo našeg novog partnera za tržišta Adria regije, M SAN Grupu d.o.o.“, Barea je nastavio, „Iskreno vjerujemo da će od sada kontinuirana dostupnost Wallbox EV punjača na tržištima Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Kosova, Crne Gore i Albanije dati zamah daljnjem rastu tržišta električnih vozila te omogućiti bržu zelenu tranziciju cijele regije.“

„Širenje našeg distributivnog portfelja s vrhunskim Wallbox električnim punjačima logičan je korak u zaokruživanju ponude Zelene divizije.“, zaključio je Žarko Kruljac, podpredsjednik Uprave M SAN Grupe, „Uočavamo rast prodaje električnih automobilima i stoga ovima partnerstvom želimo svim našim prodajnim partnerima na području cijele regije osigurati kontinuiranu dostupnost potrebnih količina visokokvalitetnih EV punjača, bilo da je riječ o zadovoljenu potreba kućanstava ili profesionalnih korisnika.“

Wallbox nudi punjače za različite potrebe, kućnog, polujavnog i javnog punjenja, a njihovi proizvodi su do danas osvojili niz međunarodnih nagrada kao što su Red Dot Award, Best of CES 2020, Silver Edison Award i German Design Awars Gold 2021.