USB-C mogao bi postati obveza za sve punjače i u Ujedinjenom Kraljevstvu

Iako je jedan od glavnih argumenata pristaša Brexita bio da će izlaskom iz Europske unije Britanci biti "oslobođeni" europskih regulativa i moći će dalje nastaviti "po svome" – neke odluke EU ipak će i u toj zemlji vjerojatno zaživjeti. Naime, vladajući tamo žele kopirati europsku praksu objedinjavanja punjača za elektroničke uređaje, donesenu u bloku 27 zemalja prije dvije godine. Vlasti Ujedinjenog Kraljevstva tada su bile odlučno protiv takvih propisa, no vlast se u međuvremenu promijenila, pa s time dolaze i novi stavovi.

Brexit ih nije spasio

Pojavio se tako prijedlog o tome da se na području Ujedinjenog Kraljevstva uvede obveza proizvođačima elektroničkih uređaja, koja bi unificirala sve punjače na isti standard. Dakako, riječ je o USB-C priključku, sveprisutnom i prihvaćenom od strane svih relevantnih tehnoloških kompanija, Europske unije, Indije te niza zemalja u svijetu.

Zajednički punjač za sve male elektroničke uređaje, od slušalica do laptopa, mogao bi tako biti obvezan i na Otoku. Zakonodavni proces započeo je konzultacijama Ministarstva gospodarstva i trgovine, točnije njihovog Ureda za sigurnost proizvoda i standarde. Oni su pozvali proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce na sudjelovanje u javnoj raspravi o tom prijedlogu. Od njih traže povratnu informaciju o tome bi li uvođenje standarda za punjače bilo korisno, i ako bi, je li prihvatljivo da to bude također USB-C.

"Smatramo da će proizvođači vjerojatno dobrovoljno usvojiti sličan pristup EU Direktivi o zajedničkim punjačima za cijelo Ujedinjeno Kraljevstvo, kako bi izbjegli složenost opskrbnog lanca. Kao rezultat toga, USB-C priključak za punjenje vjerojatno će postati standard u industriji", poruka je predlagatelja.

U EU od prosinca

Prije dvije se godine sličan prijedlog pojavio i u SAD-u, no on još uvijek nije prihvaćen – iako je europska regulativa, primjerice, dovela do ranije nezamislive situacije da Apple prihvati USB-C. Učini li to još neko veće gospodarstvo, SAD možda neće niti morati uvoditi obvezu, svi će im uređaji ionako biti isporučivani s USB-C utorima.

U Europskoj uniji, pak, USB-C standard već je uvelike zaživio i nalazi se gotovo na svim uređajima već sada. Regulativa će službeno stupiti na snagu ovoga prosinca. USB-C tako će postati jedini dopušteni priključak za punjenje malih elektroničkih uređaja, a sredinom 2026. godine i za prijenosna računala.