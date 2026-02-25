Meta bi mogla postati vlasnik 10 posto AMD-a

Meta i AMD sklopili su posao vrijedan više milijardi dolara za prilagođene AI čipove, što bi Meti moglo donijeti do 10 posto vlasništva u AMD-u i tako uzdrmati tržište kojim dominira Nvidia

Bug.hr srijeda, 25. veljače 2026. u 07:10

Meta je sklopila višemilijarderski posao s tvrtkom AMD oko nabave čipova koji bi vlasniku Facebooka, Instagrama i WhatsAppa mogao donijeti čak 10-postotni vlasnički udjel u AMD-u. Vijest je odmah izazvala potres na tržištu, uzrokujući nagli rast dionica američkog proizvođača čipova.

Gigant društvenih medija objavio je da će od AMD-a nabaviti prilagođene čipove ukupnog kapaciteta šest gigavata, dok se utrkuje u razvoju i implementaciji svojih naprednih modela umjetne inteligencije. Kako bi se stavila u kontekst veličina ovog posla, izvršna direktorica AMD-a, Lisa Su, izjavila je da prema dogovoru "svaki gigavat računalne snage vrijedi dvoznamenkasti iznos u milijardama dolara".

Dionice za čipove i diverzifikacija od Nvidije

AMD je također Meti izdao posebno jamstvo (eng. warrant) temeljeno na učinku, dajući joj opciju stjecanja do 160 milijuna dionica AMD-a u tranšama po izvršnoj cijeni od samo 0,01 dolara, kako vlasnik Facebooka bude kupovao nove narudžbe procesora. Ovaj aranžman "dionice za čipove" predstavlja najnoviju takozvanu "kružnu" transakciju u industriji i odražava sličan dogovor koji je AMD sklopio s tvrtkom OpenAI u listopadu, u kojem je tvorcu ChatGPT-a s vremenom ponuđen 10-postotni udjel u grupaciji. Kao trenutna posljedica objave, dionice AMD-a, čija tržišna kapitalizacija iznosi 320 milijardi dolara, porasle su za 14 posto.

Transakcija je ujedno i najnoviji znak da veliki tehnološki klijenti traže diverzifikaciju opskrbe izvan tržišnog lidera Nvidije. Ironično, sama Nvidia je prošli tjedan objavila vlastiti višegodišnji ugovor s Metom o isporuci "milijuna" svojih čipova tijekom nadolazećih godina. "Ne vjerujemo da će jedno silicijsko rješenje odgovarati svim našim radnim opterećenjima", rekao je Santosh Janardhan, Metin voditelj infrastrukture. "Postoji mjesto za Nvidiju, postoji mjesto za AMD i... postoji mjesto i za naš vlastiti prilagođeni silicij. Trebamo sva tri."

Prema dogovoru, AMD će za Metu izraditi prilagođenu verziju svojih AI čipova MI450. Koristit će se prvenstveno za "inference" radna opterećenja, odnosno proces pokretanja modela nakon što su istrenirani. Meta će prvu tranšu dionica AMD-a dobiti u drugoj polovici ove godine, kada bude isporučen prvi gigavat čipova. Uvjeti jamstva također su vezani uz određene pragove cijena dionica, koji se za posljednju tranšu penju do 600 dolara, a jamstvo istječe u veljači 2031. godine.

Kreativno financiranje AI budućnosti

"U neku ruku, Meta se uvelike kladi na AMD, a mi također dajemo Meti priliku da sudjeluje u uspjehu ako dioničarima AMD-a krene dobro", rekla je Su. Izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, izjavio je kako očekuje da će AMD biti "važan partner u godinama koje dolaze."

Ovaj potez dolazi u vrijeme kada je Meta najavila da će ove godine gotovo udvostručiti svoju potrošnju na AI infrastrukturu na čak 135 milijardi dolara. Potrebna snaga za dogovorene čipove iznosi šest gigavata, što je ekvivalentno količini koju potroši pet milijuna američkih kućanstava u godinu dana. Posljednjih godina pojavljuju se sve kreativniji aranžmani za podršku masovnoj izgradnji AI infrastrukture, što dovodi i do upozorenja o kružnom financiranju. Tehnološki divovi poput Mete, povijesno puni gotovine, suočavaju se s potrebom posezanja za tržištima obveznica i dionica kako bi financirali svoje dosad neviđene infrastrukturne planove. U tom smislu, matična tvrtka Facebooka i Instagrama prikupila je 30 milijardi dolara u listopadu, što je bila njezina najveća prodaja obveznica do danas.

Ovaj dogovor ne samo da jača Metinu AI infrastrukturu, već i cementira poziciju AMD-a kao ključnog igrača u utrci za dominaciju na tržištu umjetne inteligencije. Partnerstvo istovremeno pokazuje kako su tehnološki divovi prisiljeni na inovativne financijske i strateške manevre kako bi osigurali resurse potrebne za budućnost.

