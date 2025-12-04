Micron gasi Crucial kako bi se usredotočio na AI tržište

Micron gasi svoj pristupačni brend Crucial kako bi se usredotočio na opskrbu AI industrije, čime s tržišta nestaje jedno od najpoznatijih imena među PC entuzijastima

Matej Markovinović četvrtak, 4. prosinca 2025. u 13:37
📷 Foto: Micron
Foto: Micron

Micron je objavio da gasi Crucial čime završava era njihovih pristupačnih SSD-ova i RAM-a za računala. Iz Microna kažu da će gašenje njihovog pristupačnog segmenta proizvoda „poboljšati opskrbu i podršku većim strateškim klijentima“. U prijevodu, fokusiraju se na AI tvrtke.

"Zahvaljujući strastvenoj zajednici korisnika, brend Crucial postao je sinonim za tehničko vodstvo, kvalitetu i pouzdanost vrhunskih proizvoda memorije i pohrane. Zahvaljujemo se milijunima naših kupaca, stotinama partnera i svim članovima Micronova tima koji su podržavali Crucialovo putovanje tijekom proteklih 29 godina", priopćio je Sumit Sadana, izvršni potpredsjednik i glavni poslovni direktor u Micronu.

Zanimljivo, ova odluka dolazi baš u trenutku kada cijene RAM-a naglo rastu zbog povećane potražnje koju generira upravo AI sektor. Gašenje Cruciala znači da će na tržištu biti još manje dostupne memorije za krajnje korisnike, što bi moglo dodatno pogoršati globalnu nestašicu i potaknuti daljnji rast cijena.

Iz Microna napominju da će se Crucialovi proizvodi isporučivati do kraja veljače 2026. godine te će za njih pružati servis i korisničku podršku u jamstvenom roku.

 



