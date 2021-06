Mobilne igre po prihodima će ove godine premašiti sve druge oblike igara zajedno

Ova će godina biti vrlo značajna za industriju mobilnih igara, predviđa analitičarska kuća App Annie. Prema njihovim podacima već prvo tromjesečje ove godine obilježio je velik rast prihoda u ovom sektoru, pa su oni sada za čak 40% veći nego u zadnjem "predpandemijskom" tromjesečju s kraja 2019. godine. Broj preuzimanja igara u istom je razdoblju porastao za 30% i sada iznosi preko milijardu preuzetih mobilnih igara – svakog tjedna.

Zanimljivo je da podaci pokazuju kako je proglašenje pandemije u ožujku prošle godine bilo "okidač" za početak strelovitog rasta gaming sektora.

Prijelomna godina

Kad je riječ o konkretnim brojevima, u prva tri mjeseca ove godine potrošači su na mobilne igre u prosjeku trošili 1,7 milijardi američkih dolara tjedno. Nastavi li se ovaj trend do kraja godine, tada će 2021. godina biti završena s preko 120 milijardi američkih dolara utrošenih na mobilno igranje.

AppAnnie: rast mobilnih igara u odnosu na ostale

Procjene govore da će ukupna industrija igara ove godine biti velika oko 204 milijarde dolara, pa to navodi na zaključak da će ova godina biti povijesna. U njoj bi, prvi puta, mobilne igre trebale svojim autorima donijeti više prihoda nego sve ostale grane gaming industrije (PC, Mac, konzole i ručne konzole) zajedno.

Igrači orijentirani na mobilne platforme ove će godine najviše potrošiti na igre kao što su ROBLOX, Genshin Impact, Coin Master i Pokemon GO, kažu analitičari tvrtke App Annie. No, predviđaju i da će produženi boravak kod kuće utjecati i na porast popularnosti međuplatformskih igara, a ne isključivo mobilnih naslova. To znači i da će igre koje se mogu igrati i na mobitelima i na konzolama vrlo vjerojatno i dalje nastaviti snažno rasti.

Zanimljivo, u proteklih dana nešto je poboljšan i sentiment igrača prema oglasima unutar igara, pa im oni sada više nisu toliko iritantni kao prije, ali samo ako je riječ o nenametljivim oblicima oglasa.