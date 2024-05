Muskova poslovna diplomacija - udvaranja, prijateljstva i sukobi

U 2010-ima Elon Musk je izgradio savez s predsjednikom Barackom Obamom dok su Tesla i SpaceX tražili američku saveznu pomoć i ugovore. I dalje je blizak s nekim svjetskim vođama, posebice francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Ali kako su se populizam i nacionalizam širili, Musk se udvarao i Xi Jinpingu u Kini i podržavao Benjamina Netanyahua u Izraelu, turskog Recepa Tayyipa Erdogana i talijansku Giorgiju Meloni. Počeo je kritizirati "virus probuđenog uma" i ono što je proglasio nedostacima ljevice, za koje kaže da su doveli do problema poput ilegalne imigracije i pada nataliteta.

"Pretpostavljam da ako borbu protiv virusa probuđenog uma, koji smatram civilizacijskom prijetnjom, smatrate političkom, onda da", rekao je Musk u podcastu u studenom kada su ga upitali postaje li sve više političan. “Virus probuđenog uma je rebrendirani komunizam.”

Kompliciran je odnos Elona Muska s nekim stranim zemljama i njihovim vodjama. New York Times je istražio i objasnio kako Musk koristi poziciju vlasnika platforme X da bi se udvorio i postigao željene poslovne ciljeve za probitak njegovih kompanija, Tesle, Starlinka i Space-X.

Zašto je Musk bio u sporu s Brazilom?

Do 2021. godine, Musk je bio u dobrim odnosima s desničarski populističkim predsjednikom Jairom Bolsonarom, izabranim tri godine ranije. To je Musku pomoglo da dovede Starlink u Brazil. U to doba, Starlink je bio u povojima, s manje od 150 tisuća korisnika u 25 zemalja. U listopadu 2021., Fábio Faria, brazilski ministar komunikacija i organizator kampanje za reizbor Bolsonara, poslao je pismo Musku, rekavši da "Starlink i Brazil mogu postati sjajni partneri," te posjetio Muska u Teksasu. Nakon povratka u Brazil, Faria je utjecao da se odobri Starlink, čak u jednom trenutku tražio da se brazilska svemirsku agencija drži podalje od bilo kakve rasprave oko satelitita iznad Brazila. Brazilska regulatorna tijela odobrila su Starlink za rad u prosincu 2021., sedam mjeseci nakon prvih kontakata. Bilo je to najbrže od pet odobrenja koja su regulatori dali pružateljima usluga satelitskog Interneta.

Dana 20. svibnja te godine, Musk je iznenada otputovao u Brazil da bi se sastao s ondašnjim predsjednikom. Objavili su da Starlink dolazi u zemlju, a omogućit će internetsku povezanost sa 19 tisuća ruralnih škola, kao i ekološki nadzor Amazonije. Predsjednik Bolsonaro dao je Musku medalju i nazvao ga "legendom slobode" jer se u to doba Musk spremao da kupi Twitter.

Ipak, ima jedan problem: plan za povezivanje škola nikada se nije ostvario, rekao je Carlos Baigorri, glavni brazilski regulator telekomunikacija, koji je pomogao odobriti ulazak Starlinka u zemlju. "Zapravo ne mislim da je uopće postojao", rekao je o planu. Brazilski dužnosnici rekli su da nemaju evidenciju da je Starlink besplatno povezivao brazilske škole ili provodio nadzor okoliša. Musk i Bolsonaro ipak su imali koristi. Musk se učvrstio na kritičnom tržištu, gdje Starlink sada ima 150 tisuća aktivnih računa, kako navodi brazilski regulator telekomunikacija. Kampanja za izbor Bolsonara predstavljala ga je kao branitelja Amazonije i oštroumnog poslovnog genija. Ipak, ni naklonost Muska nije pomogla Bolsonaru da bude predsjednik. U listopadu 2022. godine, izabran je Luiz InáciaLule da Silva.

Pristaše Bolsonara počele su na Twitteru iznositi optužbe da su brazilski suci utjecali na izbore. Dok su kampirali ispred vojnih baza tražeći poništenje izbora, Musk je podupirao i pothranjivao njihove sumnje sugerirajući da su bivši šefovi Twittera pridonijeli porazu Bolsonara. “Moguće je da je osoblje Twittera dalo prednost ljevičarskim kandidatima”, objavio je u prosincu 2022., ne navodeći nikakve dokaze. Kasnije je napisao da njegova kompanija ipak "možda ima ljude u brazilskom timu koji su jako politički pristrani." Musk se uključio u odlučivanje koje objave o izbornim rezultatima u Brazilu trebaju ostati ili biti uklonjene. Čak i nakon što je Musk bio upoznat s rizikom od nasilja u Brazilu te zime, naredio je zaposlenicima da prestanu provoditi Twitterova izborna pravila u zemlji, uključujući politiku koja zabranjuje korisnicima širenje obmanjujućih tvrdnji o izbornim rezultatima. Rekao im je da uklone samo objave koje izravno potiču nasilje ili su podložne sudskom nalogu.

U siječnju 2023. tisuće pristaša Bolsonara upale su u brazilski Kongres, Vrhovni sud i predsjedničke urede, pod lažnim uvjerenjem da su izbori pokradeni. Musk se uključio svojom podrškom te koristio X da napadne jednog od glavnih političkih protivnika Bolsonara, Alexandrea de Moraesa, suca brazilskog Vrhovnog suda koji je nadgledao istrage protiv bivšeg predsjednika i njegovih pristaša. Iako se protivio, Musk je ipak blokirao više od 100 računa po nalogu suca Moraesa, koji je rekao da mnogi od njih ugrožavaju brazilsku demokraciju.

Naravno, Musk je nakon toga kometirao: "Ovaj sudac je drsko i opetovano izdao ustav i narod Brazila. Treba podnijeti ostavku ili biti opozvan." Bolsonaro i dalje smatra Muska svoji pristašom i naziva ga "čovjeka koji čuva pravu slobodu za sve nas".

Indijsko prijateljstvo kovano kroz godine

U rujnu 2015. godine, Musk je poželio dobrodošlicu Narendri Damodardasu Modiju u Teslinoj tvornici u Fremontu, u Kaliforniji. Modi, hinduistički nacionalistički političar, bio je izabran za indijskog premijera godinu dana ranije kada je njegova Bharatiya Janata stranka došla na vlast, i bio je u posjetu Sjedinjene Države za susret s poslovnim liderima. Dok su stajali pod indijskom i američkom zastavom u tvornici, Musk i Modi pozirali su za fotografije u blizini blještavo crvenog automobila Model S. Raspravljali su o tome kako bi "solarni paneli i baterije" mogli napajati ruralna područja u Indiji bez električnih vodova, rekao je tada Musk. "Razumio sam njegovu viziju", kasnije je rekao gospodin Modi.

Bio je to jedan od prvih javnih susreta Muska s nacionalističkim vođom i početak dugogodišnje veze između njega i Modija, veze koja se Musku počela isplaćivati nakon što je kupio X.

Indija je potencijalno veliko tržište za Teslu, ali zemlja je praktički zabranila uvoz električna vozila stranih proizvođača. Posljednjih godina carina koju Indija nametala uvezenim električnim vozilima porasla je čak 100 posto. Godine 2017. Musk je poslao je pismo indijskoj vladi kako bi pokrenuo pregovore o poslovanju u zemlji. Bio je odbijen. Ipak, nakon što je Musk kupio Twitter 2022. godine, i dobio time platformu koja može značiti prevagu u poslovima s Indijom. Platforma, preimenovana u X, široko se koristi u Indiji, uključujući i Modi, koji ima gotovo 98 milijuna sljedbenika i glavni je forum za političke rasprave.

Prije nego što je Musk kupio platformu, Twitter je bio u sukobu s vladom koju je tužila i osporila njezinu ovlast da cenzurira online materijal. Sve se promijenilo kad je Musk kupio Twitter. Pod Muskom, X je prošle godine blokirao objave koje su se povezivale s BBC-jevim dokumentarcem koji ispituje ulogu Modija u hindusko-muslimanskim neredima 2002. u Gujaratu, gdje je u to vrijeme bio glavni ministar. Twitterova tužba protiv indijske vlade odbačena je u srpnju.

Musk se ponovno susreo s Modijem prošlog lipnja kada je premijer posjetio New York. Sebe je nazvao "Modijevim obožavateljem" i rekao da ga Modi "podržava da napravimo značajna ulaganja u Indiju, što smo i planirali." Nakon susreta, predstavnici Tesle su razgovarali sa savjetnicima Modija o smanjenju carina i ulaganju u Indiju. Rohan Patel, koji je bio Teslin potpredsjednik za javnu politiku i poslovni razvoj, putovao je u Indiju nekoliko puta, a Piyush Goyal, indijski ministar trgovine, posjetio je tvornicu Fremont u studenom. U siječnju je Musk objavio na X-u da bi Indija trebala dobiti stalno mjesto u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, što bi ojačalo međunarodni položaj Indije. "Indija koja nema stalno mjesto u Vijeću sigurnosti, unatoč tome što je najmnogoljudnija zemlja na svijetu, je apsurdno", napisao je.

Očito, Modi je to primijetio. Dva mjeseca kasnije, Indija je objavila da smanjuje neke uvozne carine za proizvođače električnih automobila koji su uložili najmanje 500 milijuna dolara u proizvodnju vozila u zemlji. Politika je spustila carine na 15 posto cijene automobila sa 100 posto, posebno za električna vozila čija je maloprodajna cijena veća od 35.000 dolara.

Prošlog mjesec predstavnici Tesle istraživali su mjesto za potencijalne tvornice u tri indijske države.

Argentinski Muskov tango

Godine 2022. jedan od Teslinih dobavljača litija najavio je ulaganje od 1,1 milijarde dolara za širenje u Argentini što je potaklo Muskovo zanimanje za unutrašnju argentinsku politiku a posebno za Javier Gerardo Mileia, argentinskog političara i ekonomista. Kad je Milei krenuo u kampanju za predsjednika, Musk je rekao da bi on "bio prava promjena" za Argentinu. Milei, libertarijanski ekonomist, vodio je kampanju baziranu na smanjenje utjecaja vlade na gospodarstvo i čvršće vezivanje Argentine aa Sjedinjenim Državama. Poput Muska, on često vrijeđa kritičare, ima intenzivnu naviku korištenja društvenih medija i duboko je zabrinut zbog prijetnje od "probuđene" kulture.

Nekoliko dana prije inauguracije Mileija u prosincu, Muska je nazvao a zanimao ga je argentinski litij. U mjesecima nakon toga, Milei je gurao zakone koji bi vađenje argentinskog litija učinilo daleko privlačnijim stranim ulagačima. Njegov položaj, nakon što je izabran, dao mu je široke ovlasti nad argentinskim gospodarstvom i energijom što je uključilo i veliku korist za Teslu: značajne poticaje za strane ulagače u velike projekte, posebno u rudarstvu. Takve bi tvrtke dobile značajno smanjenje poreza, izuzeća od carina i deviznih povlastica, kao i poreznu i regulatornu sigurnost u sljedećih 30 godina. U to je, naravno, uključen i Teslin dobavljač litija.