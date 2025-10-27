Nakon samo deset mjeseci otišao ključni čovjek za oglašavanje iz Muskovog X-a

John Nitti, globalni šef prihoda i inovacija u oglašavanju, napustio je X, produbljujući krizu vodstva u Muskovoj kompaniji. Njegov odlazak najnoviji je u nizu ostavki ključnih direktora

Bug.hr ponedjeljak, 27. listopada 2025. u 07:05

Val odlazaka s vodećih pozicija u X-u, društvenoj mreži u vlasništvu Elona Muska, nezaustavljivo se nastavlja. Prema pisanju Financial Timesa, kompaniju je nakon samo deset mjeseci napustio John Nitti, šef oglašavanja kojeg su mnogi u industriji vidjeli kao potencijalnog nasljednika bivše izvršne direktorice Linde Yaccarino.

Nitti, koji se X-u pridružio u siječnju kao globalni voditelj operacija s prihodima i inovacija u oglašavanju, tvrtku je napustio prošlog petka. Njegov odlazak događa se u turbulentnom razdoblju za kompaniju, obilježenom odlaskom same Yaccarino u srpnju, nakon čega su njezine dužnosti podijeljene između nekoliko preostalih lidera, uključujući i Nittija. Ovaj egzodus direktora odražava sve veće frustracije Muskovim naglim promjenama strategije i poteškoćama u realizaciji vlastitih ciljeva zbog izravnog upletanja milijardera u svakodnevno poslovanje.

Prije Nittija, tvrtku su napustili i drugi ključni ljudi. Mike Liberatore, financijski direktor Muskove AI tvrtke xAI, otišao je tijekom ljeta nakon samo tri mjeseca, a ubrzo za njim i glavni pravni savjetnik Robert Keele. Početkom listopada, odlazak je najavio i financijski direktor X-a, Mahmoud Reza Banki, i to nakon manje od godinu dana na poziciji.

Pritisak na vodstvo odjela za oglašavanje unutar X-a konstantno raste, potaknut Muskovim zahtjevima za povećanjem prihoda. Taj se pritisak dodatno pojačao otkako Musk ulaže milijarde dolara u infrastrukturu i čipove u utrci za razvoj napredne umjetne inteligencije koja bi konkurirala divovima poput OpenAI-ja i Googleovog DeepMinda. Istovremeno, oglašivači su i dalje oprezni zbog Muskovog ublažavanja standarda moderiranja sadržaja pod krinkom "apsolutne slobode govora" te njegove kontroverzne poruke brendovima koji su pauzirali oglašavanje.

Iako je X uspio uvjeriti neke brendove na povratak i nedavno sklopio medijska partnerstva s kompanijama poput Disneya, situacija je i dalje napeta. Prema uvidu u internu komunikaciju, tvrtka uvjerava partnere da se metrika oglašavanja poboljšava zahvaljujući implementaciji xAI tehnologije. Međutim, neki oglašivači su se privatno požalili da osjećaju pritisak za trošenjem na platformi nakon što je X tužio nekoliko brendova zbog navodnog "ilegalnog bojkota". Nitti je, prema riječima jednog upućenika, bio među onim liderima koji su postali frustrirani Muskovim jednostranim odlukama, poput zabrane korištenja hashtagova u oglasima, što je dodatno otežalo odnos s klijentima.

xAI

Dok se X bori s odljevom kadrova, sestrinska tvrtka xAI imenuje novo vodstvo. Ranije ovog mjeseca, Anthony Armstrong, bivši bankar Morgan Stanleyja koji je savjetovao Muska pri preuzimanju X-a vrijednom 44 milijarde dolara, imenovan je novim financijskim direktorom xAI-ja, što signalizira pokušaj stabilizacije poslovanja usred kaosa.

