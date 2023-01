Nastavlja se val otkaza u IT gigantima: otpuštaju SAP i IBM, no ima jedan div koji ne dijeli otkaze

Velike američke tehnološke kompanije, s podružnicama diljem svijeta, posljednjih tjedana nemilice smanjuju broj zaposlenih, a samo od početka godine bez posla je ostalo 60 tisuća IT radnika u SAD-u

Tehnološka industrija zapošljavala je tijekom protekle dvije godine velik broj novih radnika, no s prvim naznakama krize i usporavanja rasta, a potom i moguće recesije, oni koji su u tome pretjerali počeli su masovno i otpuštati radnike. Prvi je veliki val otkaza bio najavio Amazon, još krajem prošle godine, srezavši broj radnika za oko 18.000 ljudi.

Niti 2023. godina nije počela ništa bolje, pa analitičari izvještavaju kako je do sada, ovoga mjeseca, u američkom tehnološkom sektoru bez posla ostalo oko 46.000 radnika. To uključuje Googleovih 12 te Metinih i Microsoftovih 10 tisuća otkaza, najavljenih nedavno.

Jedino Apple ne otpušta

I ovoga tjedna ovaj se val prelio na ostatak "big tech" sektora, primarno u SAD-u. Usred sezone objave poslovnih rezultata IBM je tako najavio otpuštanje 3.900, a SAP 3.000 zaposlenika. Jedini od najvećih igrača u IT sektoru koji nije za sada masovno otpuštao ljude jest onaj najveći (mjereno tržišnom valuacijom) – Apple, koji, prema službenim informacijama, i dalje zadržava oko 164.000 svojih radnika.

No, Apple je bio i među onima koji su konzerativno rasli, pa je od 2018. do kraja 2022. godine povećao svoj broj zaposlenih za ukupno samo 24%. S druge strane, Meta je narasla za 144%, Alphabet za 89%, a Microsoft za 69% u istom razdoblju. Kad je riječ o IT otkazima podijeljenima ove godine, ističe se još Salesforce s njih oko 8.000. Specijalizirani portal layoffs.fyi navodi kako je ove godine 200-tinjak tehnoloških kompanija otpustilo već gotovo 60.000 ljudi (za prošlu godinu taj podatak iznosi gotovo 160.000).

Stezanje remena

Kao razloge za velik broj otkaza gotovo svi navode iste razloge: visoku stopu inflacije, smanjenje potražnje za proizvodima i uslugama, strah od veće ekonomske recesije i, shodno tome, potrebu za "stezanjem remena" i štednjom na svakom koraku. Analitičari, pak, ističu da straha za opstojnost niti jedne od navedenih kompanija nema. Unatoč prijavljenim nižim prihodima i dobiti, svi oni i dalje rastu, imaju pozitivne rezultate na kraju godine, planiraju ulaganja i akvizicije vrijedne milijarde dolara – a cijenu toga platit će zaposlenici.

Istraživanje provedeno u studenome prošle godine (ponovno, u SAD-u) kaže da 80% otpuštenih radnika iz tehnološkog sektora u pravilu pronađe novi posao u najviše tri mjeseca traženja. 40% njih "snašlo" se za drugi posao unutar mjesec dana od dobivenog otkaza.