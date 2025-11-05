Norveški državni fond glasa protiv Muskovog bilijunskog paketa kompenzacija

Najveći svjetski državni fond, norveški Norges Bank Investment Management, usprotivio se rekordnom kompenzacijskom paketu za Elona Muska, navodeći zabrinutost zbog veličine, rizika i utjecaja na dioničare Tesle

Bug.hr srijeda, 5. studenog 2025. u 08:45

Jedan od najvećih Teslinih dioničara, norveški državni fond, najavio je kako će glasati protiv predloženog kompenzacijskog paketa za izvršnog direktora Elona Muska, potez koji stavlja dodatni pritisak na odluku koja će biti donesena na skupštini dioničara. Kako prenosi Economic Times, razlozi za ovakvu odluku su višestruki i odražavaju dugogodišnji stav fonda o korporativnom upravljanju.

Dioničari proizvođača električnih vozila odlučit će 6. studenog o odobrenju paketa koji bi mogao postati najveći kompenzacijski ugovor za izvršnog direktora u povijesti, a koji su mnogi kritičari već nazvali pretjeranim.

Pohvale viziji, ali uz veliku zabrinutost

Iako paket tijekom deset godina može donijeti dionice vrijedne i do bilijun (tisuću milijardi) dolara, stvarna vrijednost za Muska bit će nešto niža, do 878 milijardi dolara, zbog načina na koji se obračunava vrijednost dionica u trenutku dodjele. Unatoč tome, Norges Bank Investment Management (NBIM), koji upravlja norveškim fondom, izrazio je ozbiljne rezerve.

"Iako cijenimo značajnu vrijednost stvorenu pod vizionarskom ulogom gospodina Muska, zabrinuti smo zbog ukupne veličine nagrade, potencijalnog razrjeđivanja vrijednosti za postojeće dioničare i nedostatka mehanizama za ublažavanje rizika ključne osobe," stoji u službenoj izjavi fonda.

Ovaj fond, koji je sa 1,12% udjela vrijednog 17 milijardi dolara sedmi najveći vlasnik Tesle, glasao je "protiv" i prilikom Muskovog prethodnog kompenzacijskog plana iz 2018. godine, vrijednog 56 milijardi dolara, što je tada izazvalo oštru reakciju samog Muska.

Podijeljeni stavovi najvećih ulagača

Norveški fond je do sada najveći vanjski investitor koji je javno obznanio kako namjerava glasati. S druge strane, Baron Capital, također značajan dioničar, u ponedjeljak je izjavio kako će podržati Muskov platni paket. Najveći institucionalni ulagači, poput BlackRocka, Vanguarda i State Streeta, još uvijek nisu otkrili svoje namjere, a njihovi glasovi mogli bi biti presudni.

Upravni odbor Tesle, predvođen predsjednicom Robyn Denholm, snažno lobira za prihvaćanje plana, upozoravajući da bi Musk mogao napustiti tvrtku ako dogovor bude odbijen. NBIM je također najavio da će glasati protiv reizbora dvoje dugogodišnjih članova odbora, Kathleen Wilson-Thompson i Ire Ehrenpreisa, kao i protiv općeg plana kompenzacije dionicama namijenjenog svim zaposlenicima.

Iz Tesle poručuju kako njihov izvršni direktor neće zaraditi "ništa" ukoliko tržišna vrijednost tvrtke značajno ne poraste. Maksimalna isplata uvjetovana je dosezanjem niza ambicioznih ciljeva, od kojih je najvažniji tržišna vrijednost od 8,5 bilijuna dolara, što je gotovo šesterostruko povećanje u odnosu na sadašnju.

Odluka norveškog fonda, iako ne presudna sama po sebi, predstavlja značajan signal drugim institucionalnim investitorima. Konačna sudbina vjerojatno najvećeg kompenzacijskog paketa u korporativnoj povijesti bit će poznata nakon glasanja dioničara, a ishod će bez sumnje oblikovati budućnost odnosa između Elona Muska i dioničara Tesle.

 



