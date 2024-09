Nvidijini AI čipovi jeftiniji za najam u Kini nego u SAD-u

Unatoč američkim izvoznim ograničenjima, napredni Nvidijini čipovi za umjetnu inteligenciju lako su dostupni u Kini po konkurentnim cijenama. To dovodi u pitanje učinkovitost trenutnih mjera za ograničavanje kineskog pristupa najnovijoj AI tehnologiji

Istraživanja Financial Timesa otkrivaju da mali kineski pružatelji cloud usluga nude tehnološkim tvrtkama pristup poslužiteljima s osam Nvidia A100 procesora za oko 6 dolara po satu. Ta je cijena značajno niža od 10 dolara po satu koliko naplaćuju slične usluge u SAD-u. Razlika u cijenama sugerira značajnu ponudu Nvidia čipova u Kini, što ukazuje na moguće zaobilaženje američkih izvoznih ograničenja.

Ponuda na otvorenom tržištu

Od jeseni 2022. godine SAD je zabranio izravnu isporuku A100 i H100, najmoćnijih Nvidia AI akceleratora, u Kinu. Međutim, ovi se čipovi otvoreno oglašavaju na kineskim društvenim mrežama i e-commerce platformama poput Xiaohongshua i Alibabine Taobao, često po malo višim cijenama nego u inozemstvu. Na tržištu elektronike Huaqiangbei u Shenzhenu, Nvidia H100 GPU-ovi navodno se prodaju po cijenama od 23.000 do 30.000 dolara, što je nešto više od Nvidijine službene cijene od 20.000 do 23.000 dolara. Online prodavači nude još više cijene, u rasponu od 31.000 do 33.000 dolara.

NVIDIA H100 Tensor Core GPU Nvidia

Brišu se serijski brojevi s GPU-ova

Dostupnost ovih čipova u Kini omogućava mreža krijumčara i preprodavača. Izvješća sugeriraju da se Nvidia procesori često unose u Kinu iz Japana, Malezije i Indonezije, pri čemu Hong Kong služi kao ključno tranzitno čvorište. Neki krijumčari navodno idu toliko daleko da brišu serijske brojeve s GPU-ova kako bi izbjegli otkrivanje od strane vlasti.

Zanimljivo je da, dok manji dobavljači nude konkurentne cijene za Nvidia poslužitelje, veći kineski cloud operateri poput Alibabe i ByteDancea naplaćuju dvostruko do četverostruko veću cijenu od manjih lokalnih dobavljača za slične Nvidia A100 poslužitelje. Nakon popusta, obje kineske kompanije nude pakete po cijenama usporedivim s Amazon Web Servicesom, koji naplaćuje 15 do 32 dolara po satu.

Nvidia se ograđuje

Nvidia tvrdi da svoje procesore prvenstveno prodaje "poznatim partnerima koji s nama surađuju kako bi osigurali da sve prodaje budu u skladu s američkim pravilima o kontroli izvoza". Tvrtka priznaje da su njezini rabljeni proizvodi dostupni putem raznih kanala za prodaju rabljene robe, ali naglašava da ne može pratiti proizvode nakon što su prodani.