Šef Microsofta predviđa još dvije "bolne" godine za IT industriju

Generalni izvršni direktor Microsofta, Satya Nadella, dao je indijskoj podružnici CNBC-ja intervju, u kojem je iznio svoje predviđanje bliske budućnosti, kada je u pitanju razvoj IT sektora u svijetu. Glavna poruka jednog od najznačajnijih lidera tehnološkog svijeta danas sadržana je i u naslovu ovog teksta – pripremite se, kaže Nadella, na još dvije godine "bolne borbe", a nakon toga trebalo bi ponovno uslijediti razdoblje rasta.

Kratkoročno oprez, dugoročno optimizam

Svoje razloge za ovakvo predviđanje šef Microsofta tumači prije svega proteklim razdobljem pandemije. Globalno okretanje digitalizaciji u jeku pandemije značajno je povećalo potražnju za raznim IT proizvodima i uslugama, no tom je eksplozivnom rastu sada došao kraj. Najveće IT kompanije već se polako susreću s "hlađenjem" potražnje, pa su počele i otpuštati zaposlenike. U nekim dijelovima svijeta već se osjećaju i posljedice recesije, ona bi se u narednom razdoblju mogla proširiti i na druga tržišta. Sve to će, kaže Nadella, rezultirati normalizacijom uvjeta na tržištu i smirivanjem velikog rasta iz proteklih razdoblja.

Sljedeće će dvije godine, stoga, biti posebno izazovne za sve u informacijskoj tehnologiji. Bit će se potrebno prilagoditi i proći kroz ciklus smanjene potražnje. Iz toga bi trebao ponovno biti pokrenut veliki ciklus rasta tehnološke industrije. Pobjednici će u njemu, prema mišljenju Nadelle, biti kompanije koje će se baviti naprednim i inovativnim tehnologijama, poput umjetne tehnologije.

AI je sljedeća velika faza IT-a

Dotaknuo se i najveće teme u tom području, ChatGPT-a, za koji kaže da je samo početak nove generacije umjetne inteligencije. Istaknuo je i kako je Microsoft vrlo uzbuđen oko partnerstva s autorima tog alata, organizacijom OpenAI. Podsjetimo, šuška se kako će njihova tražilica Bing dobiti pomoć u AI jezičnom modelu, a neki su milijardu Microsoftovih dolara, uloženih u OpenAI, već proglasili najboljom investicijom ikada.

Nadella se osvrnuo i na AI programiranje, rekavši kako već gotovo 40-50% programskog koda na Githubu nastaje uz pomoć njihovog AI pomoćnika, Copilota, značajno povećavajući produktivnost developera. "Ako zamislite da developeri tako mogu biti 30 ili 40% produktivniji, što se onda može postići u drugim industrijama" zapitao se naglas Nadella i dodao da mnogo radnih mjesta može biti transformirano samo zahvaljujući umjetnoj inteligenciji: "AI će biti nova paradigma u IT-u, kao što su cloud i mobilni pristup bili ranije. Do te će razine prihvaćenosti doći u naredne dvije do tri godine".

Cijeli intervju možete pogledati u nastavku.