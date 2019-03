Sony i Microsoft se ugledali na Nintendo, najavili svoje verzije Direct prezentacija

Nintendo već neko vrijeme održava dvije vrste prezentacija kroz koje vlasnicima Switch i 3DS konzola objavljuju što sve na njih stiže. Odrađuju ih svakih nekoliko mjeseci - Nintendo Direct služi za igre većeg kalibra, dok je Nindies (koji se održao prekjučer) zadužen za naslove nezavisnih timova. Ovaj pristup se prilično dopada igračima i vlasnicima tih konzola, čega su i Sony i Microsoft očito svjesni, jer su odlučili prepisati zadaću i u razmaku od par sati najaviti svoje verzije te ideje.

Prvi je bio Sony, koji je najavio prezentaciju imena State of Play. Svi koji budu htjeli gledati dobit će "informacije i najave iz svijeta PlayStationa", a osim toga je samo rečeno da će se usmjeriti na PlayStation 4 i PS VR naslove. Prva prezentacija održat će se u ponedjeljak 25. ožujka u 22 sata po lokalnom vremenu, no to neće biti jedina.

Budući da je već neko vrijeme poznato da Sony ove godine preskače sajam E3 i da se s prošlogodišnjom konferencijom nisu pretjerano usrećili, vlasnici njihove konzole su vjerojatno sretni što će uskoro dobiti barem neke detalje o tome što ih čeka ove godine. O ekskluzivama Death Stranding, Ghosts of Tsushima, The Last of Us Part 2 i Dreams nisu otkrili previše detalja, pa bi nas možda nešto od toga moglo dočekati za par dana. U svakom slučaju ćemo pratiti što će najaviti i prenijeti vam.

S druge strane, Microsoft već neko vrijeme ima svoje Inside Xbox prijenose uživo u kojima pričaju o novostima, no fanovi ih nisu baš najbolje prihvatili. Zbog toga su i oni odlučili napraviti nešto novo, ali će u odnosu na Sony, čija je najava sličnija Direct prezentacijama, svoje vrijeme posvetiti indie naslovima u stilu Ninides prezentacija. Njihova verzija zove se ID@Xbox Game Pass, a kao što joj ime kaže, usmjerena je na prikazivanje nezavisnih igara koje će biti dostupne vlasnicima pretplate Xbox Game Pass.

Putem službenog bloga su objavili da će se njihov prvi prijenos uživo održati 26. ožujka u 17 sati po lokalnom vremenu i da će uz neke igre o kojima smo već čuli pripremiti nove najave, gameplay i razgovore s developerima. Spomenuli su avanturu Afterparty, FPS u stilu stripova Void Bastards i blesavu trkaću igru Supermarket Shriek. Microsoft će za razliku od Sonyja i Nintenda imati svoju konferenciju na sajmu E3, a predsjednik Xboxa Phil Spencer je nakon Googleove najave streaming servisa igara Stadia izjavio imaju velike planove u tom području o kojima su prvi put pričali upravo na prošlogodišnjem E3-ju.

Zanimljivo je vidjeti ovakve najave od strane obje kompanije, a svakako ćemo pomno pratiti što rade. Već se neko vrijeme šuška da Sony radi na novoj konzoli, a vjerojatno ni Microsoft ne kaska za njima. Nintendo je u prilično dobroj poziciji sa Switchem koji je ujedno i najnoviji komad hardvera među ove tri konzole, tako da se oni vjerojatno neće još neko vrijeme o tome brinuti, eventualno izdati malo jaču verziju u stilu PlayStationa 4 Pro ili Xboxa One X.