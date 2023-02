Sony ipak nije 'srezao' prognozu prodaje za PlayStation VR2

Ovoga je utorka Bloomberg objavio izvješće u kojem se navodi da je Sony prepolovio svoju prognozu za isporuke nadolazećeg PlayStation VR2 naglavnika u prvom kvartalu ove godine. Kako se navodilo, Sony je očekivao prodaju od dva milijuna jedinica, ali su zbog manjka prednarudžbi „srezali“ svoja predviđanja.

No, Sony je sada opovrgnuo tu tvrdnju u novoj izjavi za portal GamesIndustry.biz, tvrdeći da nisu smanjili svoje prognoze te ističući da „vide entuzijazam obožavatelja PlayStationa za nadolazeće lansiranje naglavnika, koje uključuje više od 30 igara kao što su Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain i Resident Evil Village“.

Podsjetimo, PlayStation VR2 stiže uz prodaju 22. veljače 2023. godine po cijeni od 599 eura. Uz njega će doći i stereo slušalice te Sense kontroleri s prilagodljivim okidačima i taktilnim feedbackom, za koje je potrebno zasebno kupiti stanicu za punjenje za 49,99 eura. Više informacija o drugoj generaciji PSVR-a, pročitajte u našem tekstu na sljedećoj poveznici.