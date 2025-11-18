Tandberg Data se vraća na tržište
Nakon nestanka s tržišta zbog likvidacije matične kompanije, povratak Tandberg Data brenda omogućuje francuski distributer eParts, koji osigurava nastavak proizvodnje uz pomoć azijskih ulagača
Tandberg Data, tvrtka povijesno poznata po pouzdanosti svojih backup rješenja, nestala je s tržišta početkom 2025. nakon što su likvidirani njezina matična kompanija Overland Tandberg i europska podružnica sa sjedištem u Dortmundu, Njemačka. Ovaj iznenadni nestanak ostavio je tisuće tvrtki bez podrške, iako su mnogi korisnici i dalje ovisili o RDX pogonima i medijima, robustnoj i jednostavnoj tehnologiji pohrane podataka široko korištenoj još od 2006. godine.
U tom je kontekstu francuski distributer eParts preuzeo inicijativu i kontaktirao azijske ulagače, nove vlasnike brenda i proizvodnih kapaciteta, kako bi osigurao povratak Tandberg Data rješenja i tehničku podršku na europskom tržištu, uključujući kompatibilnost sa svim postojećim uređajima. eParts je sada ekskluzivni master distributer za regiju EMEA te nadzire ponovnu uspostavu proizvodnje, distribucije i tehničke podrške brenda.
Obnovljeni Tandberg Data Europa usmjerit će se isključivo na RDX (Removable Disk Exchange) tehnologiju, s izuzetkom LTO traka iz portfelja Overland/IBM. Vrijednost tržišta RDX tehnologije u Europi procjenjuje se na oko 20 milijuna eura godišnje, uz više od 1,3 milijuna instaliranih RDX pogona i stotine tisuća još uvijek aktivnih uređaja. eParts koordinira distribuciju preko ovlaštenih partnera u cijeloj Europi (Francuska: Ingram Micro, Dexxon; Njemačka: Wortmann/Kosatec; Danska: EET Group; UK: Titan Data Solutions; Švicarska: Alltron; Italija: FF Service), što osigurava dostupnost novih uređaja, podrške, servisa i rezervnih dijelova – i za one prodane prije likvidacije.
Tvrtka poziva nove partnere, distributere, integratore i prodavače na suradnju kako bi dodatno proširila europsku mrežu i zadovoljila potražnju tržišta koja još nisu pokrivena. Prema riječima Damiena Thiaudièrea, izvršnog direktora Tandberg Data Europe, cilj je jasno poručiti da je brend ponovo prisutan, proizvodnja pokrenuta, a strukturirana mreža podrške ponovno izgrađena, pružajući dugoočekivani kontinuitet europskim korisnicima RDX rješenja.