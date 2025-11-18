Tandberg Data se vraća na tržište

Tandberg Data, tvrtka povijesno poznata po pouzdanosti svojih backup rješenja, nestala je s tržišta početkom 2025. nakon što su likvidirani njezina matična kompanija Overland Tandberg i europska podružnica sa sjedištem u Dortmundu, Njemačka. Ovaj iznenadni nestanak ostavio je tisuće tvrtki bez podrške, iako su mnogi korisnici i dalje ovisili o RDX pogonima i medijima, robustnoj i jednostavnoj tehnologiji pohrane podataka široko korištenoj još od 2006. godine.

U tom je kontekstu francuski distributer eParts preuzeo inicijativu i kontaktirao azijske ulagače, nove vlasnike brenda i proizvodnih kapaciteta, kako bi osigurao povratak Tandberg Data rješenja i tehničku podršku na europskom tržištu, uključujući kompatibilnost sa svim postojećim uređajima. eParts je sada ekskluzivni master distributer za regiju EMEA te nadzire ponovnu uspostavu proizvodnje, distribucije i tehničke podrške brenda.

Obnovljeni Tandberg Data Europa usmjerit će se isključivo na RDX (Removable Disk Exchange) tehnologiju, s izuzetkom LTO traka iz portfelja Overland/IBM. Vrijednost tržišta RDX tehnologije u Europi procjenjuje se na oko 20 milijuna eura godišnje, uz više od 1,3 milijuna instaliranih RDX pogona i stotine tisuća još uvijek aktivnih uređaja. eParts koordinira distribuciju preko ovlaštenih partnera u cijeloj Europi (Francuska: Ingram Micro, Dexxon; Njemačka: Wortmann/Kosatec; Danska: EET Group; UK: Titan Data Solutions; Švicarska: Alltron; Italija: FF Service), što osigurava dostupnost novih uređaja, podrške, servisa i rezervnih dijelova – i za one prodane prije likvidacije.

Tvrtka poziva nove partnere, distributere, integratore i prodavače na suradnju kako bi dodatno proširila europsku mrežu i zadovoljila potražnju tržišta koja još nisu pokrivena. Prema riječima Damiena Thiaudièrea, izvršnog direktora Tandberg Data Europe, cilj je jasno poručiti da je brend ponovo prisutan, proizvodnja pokrenuta, a strukturirana mreža podrške ponovno izgrađena, pružajući dugoočekivani kontinuitet europskim korisnicima RDX rješenja.