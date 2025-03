31. ožujka - svjetski dan backupa

Danas je zadnji dan u mjesecu ožujku, ujedno i zadnji dan kada možemo još koliko-toliko biti opušteni, jer već sutra, 1. travnja, na svjetski dan šale, možemo postati meta raznoraznih spački i pošalica od strane radnih kolega i prijatelja. Neki i hoće, a oni sretniji i pažljiviji neće.

Upravo zbog toga što je sutra jedan od stresnijih dana u godini, Ismail Jadun se 2011. godine dosjetio kako bi bilo zgodno iskoristiti zadnji dan u ožujku kako bi se podsjetilo sve korisnike računala, poslovne i privatne, kako je bitno imati pričuvnu kopiju važnih podataka, ako dođe do kvara diska, gubitka prijenosnog računala, do napada hakera ili računalnih virusa ili uslijed više sile poput požara, zemljotresa i sl.

Jadun na svojoj internetskoj stranici navodi par podataka zbog čega mi trebalo stvoriti naviku izrade pričuvnih kopija podataka. Naime, u svijetu se svake minute izgubi ili ukrade barem 113 mobitela, 10 – 20% korisnika računala se tijekom godine susretne s računalnim virusima, a u 29% slučajeva do gubitka podatka dođe slučajno – uslijed nepažnje.

Brojne tvrtke koje se bave izradom softvera ili hardvera prepoznale su ovaj dan kao dobru reklamu pa je moguće njihove proizvode dobiti nešto povoljnije nego inače. Primjerice, ove godine AOMEI nudi sniženja i do 80% na svoje softverske alate, Carbonite do 75%, Acronis od 20% za Acronis Cyber Protect do 50% za Acronis TrueImage.