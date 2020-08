Toshiba i službeno više ne proizvodi računala

Toshiba, nekada ne beznačajan igrač na tržištu prijenosnih računala, 2018. godine je, nakon računovodstvenog skandala bila prisiljena prodati neke dijelove svojeg poslovanja. Tako je odjel za proizvodnju računala bio prodan japanskome Sharpu, ali ne cijeli. Sharp je bio otkupio 80,1% vlasništva nad ovim odjelom, preimenovao ga u Dynabook, te nastavio proizvoditi prijenosnike pod tom markom.

Toshiba je tada bila zadržala preostalih 19,9% vlasničkog udjela, no i taj je ostatak sada prodan Sharpu, a posao je zaključen prošloga tjedna. Dvije strane još su 2018. godine dogovorile da će Sharpu pripasti "call" opcija, odnosno mogućnost da otkupi ostatak kompanije kada to poželi, odnosno kada im uvjeti poslovanja to budu dozvolili.

Toshiba T1100

Dynabook je sada, dakle, u 100%-tnom vlasništvu Sharpa, a Toshiba ovime nakon više od trideset godina i službeno u potpunosti izlazi s tržišta računala. Inače, ova kompanija je bila prva koja je počela proizvoditi "laptop za široke mase", a njihov T1100 iz 1985. godine bio je prvi prijenosnik kompatibilan s tadašnjim zlatnim standardom za računala, IBM PC-jem.

T1100 tada je dolazio s 256 kB radne memorije (uz opciju nadogradnje do 512 kB), LCD ekranom rezolucije 640x200 točaka, 3,5-inčnim floppy pogonom, Intelovim procesorom 80C88 takta 4,77 MHz (s mogućnošću ubrzanja na 7,16 MHz), a težio je 4,1 kilogram. Prodajna cijena u to vrijeme mu je bila nemalih 1.899 dolara, što je ekvivalent današnjoj cijeni od preko 4.500 dolara.