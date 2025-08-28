TSMC spreman za masovnu proizvodnju 2-nanometarskih čipova krajem godine

TSMC je riješio probleme i spremni su da u četvrtom kvartalu ove godine započnu masovnu proizvodnju svojih 2-nanometarskih čipova koje će, među ostalom, koristiti i Apple

Prije koji mjesec pojavila se informacija da TSMC ima problema s prinosom svojih 2-nanometarskih čipova. To je navodno trebalo dovesti do kašnjenja isporuka za velike kupce poput Applea, no novi izvještaj DigiTimesa tvrdi da je TSMC sada sve doveo pod kontrolu i da je masovna proizvodnja 2-nanometarskih čipova na rasporedu za četvrti kvartal ove godine.

Naime, proizvodnja će istodobno krenuti u pogonima u Baoshanu i Kaohsiungu, s mjesečnim kapacitetom između 45.000 i 50.000 wafersa do kraja godine. Taj bi se broj, prema procjenama, trebao udvostručiti do 2026. godine.

Prvi kupci novih čipova bit će Apple, AMD, Qualcomm, MediaTek, Broadcom i Intel, pri čemu je Apple osigurao čak polovicu ukupnih narudžbi. Očekuje se i da će Nvidia ući u igru 2027., kada se kapacitet proizvodnje dodatno poveća.

Ako se neslužbene informacije pokažu točnima, Apple bi trebao uvesti TSMC-ovu 2-nanometarsku tehnologiju u A19 SoC koji će debitirati s iPhoneom 18 sljedeće godina. Iako je još poprilično rano za reći sa sigurnošću, pretpostavlja se da bi 2-nanometarski A19 trebao biti brži i do 15 posto u odnosu na Appleov trenutno najjači 3-nanometarski SoC.