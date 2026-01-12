Qualcomm bi se mogao vratiti Samsungu za proizvodnju 2-nanometarskih SoC-ova

Posljednji SoC kojeg je Qualcomm proizveo u Samsungovim pogonima bio je Snapdragon 8 Gen 1, s kojim se nisu baš proslavili po pitanju pregrijavanja i energetske učinkovitosti

Izvršni direktor Qualcomma, Cristiano Amon, potvrdio je da vode razgovore sa Samsungom za proizvodnju svojih budućih 2-nanometarskih SoC-ova.

Prema izvorima na koje se poziva azijski DigiTimes, inicijativa za nove razgovore ovaj je put došla od Qualcomma, a navodno je dizajn 2-nanometarskog SoC-a već dovršen te je tvrtka spremna za početak proizvodnje. Iako konačna odluka još nije donesena, sve upućuje na to da Samsung pokušava ojačati svoj foundry biznis i vratiti povjerenje velikih klijenata.

Iako se o ovome Samsung još nije oglasio, potencijalna suradnja predstavlja zanimljiv zaokret, budući da Samsungov odjel za proizvodnju čipova posljednjih godina ima problema s konkurentnošću, a na koncu i iskoristivošću (yield rate).

Inače, posljednji Qualcommov SoC proizveden u Samsungovim pogonima bio Snapdragon 8 Gen 1 iz 2022. godine, koji je bio na meti kritičara zbog problema s pregrijavanjem i energetske učinkovitosti. Upravo su ti razlozi tada potaknuli Qualcomm da proizvodnju prebaci na TSMC.

U svakom slučaju, trenutno nije poznato hoće li Samsung proizvoditi Snapdragon 8 Elite Gen 6 ili neki drugi Qualcommov SoC nove generacije. Više informacija bit će poznato u narednim tjednima.