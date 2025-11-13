Tvrtka Wonderful osigurala 100 milijuna dolara investicije

Investiciju je predvodio Index Ventures, a nova runda stiže samo tri mjeseca nakon početne (seed) investicije od 34 milijuna dolara. Sredstva su namijenjena brzom širenju i razvoju novih poslovnih primjena

Tvrtka Wo nderful , koja razvija platformu za poslovne AI agente, objavila je danas investiciju Serije A vrijednu 100 milijuna dolara. Ovu rundu financiranja predvodi je Index Ventures, uz sudjelovanje fondova IVP i Insight Partners, kao i postojećih investitora Bessemer i Vine Ventures.

Bar Winkler - jedan od osnivača Wonderfula

Wonderful razvija poslovne AI agente namijenjene izravnoj komunikaciji s klijentima putem glasa, chata i e-pošte, koji su posebno prilagođeni svakom tržištu i jeziku. Ova runda financiranja, koja stiže samo tri mjeseca nakon početne investicije od 34 milijuna dolara, dokaz je uspješnosti pristupa tvrtke Wonderful u širokoj primjeni AI agenata u tvrtkama koje izravno komuniciraju s klijentima.

„Potencijal AI agenata je jasan, ali njihovo uvođenje u praksu predstavlja ogroman izazov“, rekao je Bar Winkler, izvršni direktor i suosnivač tvrtke Wonderful. „To zahtijeva kombiniranje vrhunske tehnologije s besprijekornom lokalnom podrškom i implementacijom. To je bio naš pristup u Adria regiji i upravo je on doveo do ovako brzog usvajanja naše tehnologije.“

Osnovana početkom 2025. godine, tvrtka Wonderful raste nevjerojatnom brzinom jer uspješno rješava ključni izazov na tržištu - kako umjetnu inteligenciju učiniti masovno primjenjivom u poslovanju. Njen adut je jedinstven pristup koji spaja moćnu AI platformu sa stručnim lokalnim timovima. Upravo ova kombinacija omogućuje da se rješenje savršeno prilagodi složenim uvjetima Adria regije, kao što su različiti jezici, kulturne specifičnosti i zakonski okviri.

Vedran Bajer - Wonderful GM Adriatics, bivši direktor Microsofta Hrvatska

„Predugo su tvrtke u našoj regiji morale birati između globalnih rješenja koja ne razumiju lokalne specifičnosti, ili lokalnih pristupa koji nemaju kapacitet za rast na globalnoj razini“, rekao je Vedran Bajer, generalni direktor za Adria regiju u tvrtki Wonderful. „Mi vjerujemo da zaslužuju oboje. Naša misija je podržati tvrtke pomoću umjetne inteligencije - tehnologijom koja govori njihov jezik, poštuje njihovu kulturu i ističe njihove prednosti.“

Potpuno integrirani u interne sustave tvrtki, AI agenti tvrtke Wonderful već obrađuju desetke tisuća složenih interakcija dnevno, od rješavanja prigovora na račune do zakazivanja termina, a u preko 80% slučajeva ljudska intervencija nije niti potrebna.

Hannah Seal, partnerica u fondu Index Ventures, prokomentirala je: „Wonderful je prešao put od ideje do globalne tvrtke za manje od godinu dana, što je izvanredno po svim mjerilima. Iz Wonderfula dokazuju da tvrtke ne žele samo AI agente - žele one koji funkcioniraju na svakom tržištu i na svakom jeziku. Ta jasnoća fokusa, u kombinaciji sa sposobnošću tima da to provede, razlog je zašto se Wonderful tako brzo probija.“

„Wonderful već pokazuje što znači graditi održiv globalni biznis“, rekao je Jeff Horing, suosnivač i generalni direktor u Insight Partners. „Prihvaćanje koje vidimo u različitim industrijama pokazuje koliko agenti koji „razumiju“ lokalnu kulturu mogu biti vrijedni. Ovo je tvrtka s potencijalom da preoblikuje način na koji tvrtke komuniciraju s klijentima diljem svijeta.“

Iako je početni fokus tvrtke Wonderful bio na korisničkoj podršci, platforma već nalazi široku primjenu i u drugim područjima kao što su obuka zaposlenika, podrška prodajnim timovima, usklađivanje s propisima, interna IT podrška i uvođenje novih zaposlenika u posao - onboarding. Ključ je upravo u njezinoj fleksibilnosti. Ona se može duboko integrirati s postojećim sustavima tvrtke i lako prilagoditi lokalnim uvjetima svake zemlje, omogućujući klijentima da prošire uporabu agenata na nove funkcije bez mnogo dodatnog truda.