PC je mrtav. Dobrodošli natrag na mainframe

Sedamdesetih godina prošlog stoljeća računalo je bila soba. Korisnik je sjedio ispred terminala, zaslona i tipkovnice — ljudi su ga smatrali glupim, bez mozga. Korisnik je slao naredbe stroju koji je negdje drugdje sve to računao. Pamet i logika bili su centralizirani, a korisnik je bio dio periferije. Zatim je došla revolucija, primamljivo nazvana osobni kompjuter, sve slatko s malim kutijicama i gumenom tipkovnicom, i sve se uskoro okrenulo: procesor u dom, operativni sustav je vaš, disk vaš, kontrola vaša. Kao da je netko odozgora ljudima podario slobodu. Trideset godina taj je model bio princip, postulat, zakon. E, svemu tome dolazi kraj. Slovo P i njegov značaj u kratici PC blijedi svakim danom.

„My Computer", ironija na tuđim serverima

Pisali smo o Manus-Metinom „My Computeru". Kad bolje promislimo, čak i nije slučajno što se tako zove. „My Computer" je ikona iz Windowsa 95 i simbol ere kada je osobno računalo zaista bilo osobno. Manus tu ikonografiju reciklira s obrnutim predznakom. Agent koji je do sada radio isključivo u oblaku sad dobiva pristup lokalnim datotekama, alatima i aplikacijama. Dakle, ironija je da se zove „My Computer", a radi na tuđim serverima.

Perplexity prodaje hardver

Manus barem ne traži novi uređaj kao Perplexity. Personal Computer radi na namjenskom Mac Miniju koji može raditi dvadeset i četiri sata dnevno, spojen na lokalne aplikacije i Perplexityjeve servere. To je opet terminal. Hardver je lokalan, procesorska snaga je negdje drugdje. Samo je kućište elegantnije nego što ga je IBM imao 1971.

OpenAI gradi uređaj bez zaslona

Dok Perplexity prodaje Mac Mini s pretplatom, OpenAI gradi nešto što ni sam još ne zna opisati. U svibnju prošle godine kupili su io, hardverski startup dizajnera Jonyja Ivea, za 6,4 milijarde dolara. Što točno grade? Uređaj je opisan kao džepni, bez zaslona, kontekstualno svjestan: prikuplja informacije iz okoline kroz ugrađene kamere i mikrofone. Altman je rekao da će uređaj moći „znati sve što ste ikad pomislili, pročitali ili rekli". Ovo je drugačiji terminal, samo malo više zakrabuljen.

Microsoft i Apple u istom poslu

Microsoftov Copilot+ nije ažuriranje za sve korisnike — to je posebno izdanje Windowsa 11 dostupno samo na novim Copilot+ računalima. Appleova M-serija čipova i njihov Neural Engine osmišljeni su tako da AI procesiranje ostane lokalno, bez oslanjanja na udaljene servere. Što je samo dio istine. Složeniji upiti i dalje odlaze u oblak, samo sad kroz Appleov oblak, koji je navodno, kako tvrdi Apple, sigurniji od Googleovog. Korisnik ne zna što ostaje lokalno, a što ne. Granica između terminala i računala postala je nevidljiva. Appleov oblak je svugdje i nigdje; s mainframeom se znalo gdje je server. Bila je to klimatizirana soba s oznakama na vratima i vatrogasnim aparatima.

Developeri su dosad tradicionalno imali najdublju kontrolu nad strojem, ali i oni prolaze kroz isti proces. GitHub Copilot, Cursor, Cline i desetci sličnih alata transformiraju editor u sučelje prema modelu koji živi na tuđem serveru. Developer opisuje što želi, model generira, developer odobrava ili odbija. I tu je lokalni editor terminal, a logika i proces su u oblaku.

Pet razloga zašto se zatvara krug Prvo, godinama se učilo kako koristiti računalo, pamtiti gdje su izbornici, što koja ikona znači, koji program za što služi. Jezični modeli preokrenuli su taj odnos: kad se upisuje prompt, što želite umjesto gdje kliknuti, aplikacija postaje nepotreban korak između korisnika i rezultata. Drugo, stvorila se potreba da se ujedine procesi, ponajviše radi efikasnosti. Dosad je poslati e-mail, kupiti proizvod, rezervirati hotel, analizirati i popraviti dokument zahtijevalo više aplikacija, više sučelja, više koraka. Agent u današnjoj verziji mainframea koji koordinira te aplikacije i povezane procese više nije luksuzni dodatak — to je potreba. Treće: modeli su naučili sjediti za terminalima umjesto korisnika. Anthropic je još 2024. uveo „computer use" — sposobnost Claudea da vidi zaslon, pomiče miš i kliče. Kad model može koristiti računalo kao čovjek, pitanje više nije koja aplikacija, nego koji agent će to raditi umjesto korisnika koji se povukao korak unatrag. Sad čeka rezultat, kao što se čekalo na mainframeu. Samo što ovaj put terminal izgleda poput laptopa. Četvrto: hardver je strahovito napredovao pa se prilagodio. Nova Copilot+ računala imaju namjenski Neural Processing Unit, čip optimiziran za AI zadatke koji radi paralelno s procesorom i grafičkim čipom. Apple M-serija ima Neural Engine od 2020. Problem je što taj čip većinu vremena stoji besposlen. Klasični operativni sustav ne zna što s njim — dizajniran je za procesor i grafičku karticu, a ne za trećeg igrača. I kad agent počne raspoređivati zadatke između sva tri čipa, korisnik više nije operater svog računala. On čeka rezultat, kao na terminalu. Peto, i najvažnije: mainframe iz sedamdesetih nije imao pristup lokalnim podacima jer ih nije ni bilo lokalno. E-pošta, dokumenti, fotografije, kalendari, povijest pregledavanja — sve to živi na lokalnom disku ili u privatnom oblaku koji se ponaša kao da je lokalan. Kad agent jednom dobije pristup tome, postaje mainframe.

Jedan projekt išao je u suprotnom smjeru

OpenClaw je pokrenuo austrijski programer Peter Steinberger u studenom 2025. kao sporedni projekt. U roku od šezdeset dana skupio je 145.000 zvjezdica na GitHubu i postao jedan od najpopularnijih open-source projekata ikad. Besplatan, lokalan, bez pretplate, bez centralnog servera. MIT licenca znači da ga se može pregledati, promijeniti, odbaciti.

Usput, projekt se tri puta preimenovao. Počeo je kao Clawdbot — aluzija na Claudea kojim su ga korisnici pogonili. Anthropic je poslao pravno upozorenje. Steinberger je preimenovao projekt u Moltbot, zatim u OpenClaw. Kompanija koja gradi modele za autonomne agente zabranila je ime projektu koji je te modele koristio bolje od svega što su sami lansirali.

Sigurnosna istraživanja nisu bila laskava: 512 poznatih ranjivosti, a od 3.000 vještina učitanih na platformu ClawHub, 336 ih je bilo zlonamjerno — stupanj zaraze od 10,8 posto — ali to nije spriječilo rast.

U veljači ove godine Sam Altman objavio je da Steinberger prelazi u OpenAI, gdje će „voditi razvoj sljedeće generacije osobnih agenata". OpenClaw će „živjeti u zakladi kao open-source projekt koji će OpenAI nastaviti podržavati". OpenAI nije trebao kod jer je ionako javno dostupan. Trebali su iskustvo: znanje o slučajevima i primjerima neuspjeha koje se dobije jedino kad tisuće programera rastežu sustav daleko izvan onoga za što je zamišljen. Steinberger je to znanje stekao za dva mjeseca.

Steinberger je napisao da bi OpenClaw lako mogao postati velika kompanija, ali to ga ne zanima. „Želim promijeniti svijet, ne graditi veliku kompaniju." OpenAI mu je ponudio oboje — samo što će sad „mijenjanje svijeta" ići kroz infrastrukturu i poslovne interese najveće centralizacijske sile u industriji.

Kako je projekt razrezan

I tu priča oko Steinbergera ne staje. Steinberger je projekt u jednom trenu preimenovao u Moltbot, a iz tog imena Matt Schlicht i Ben Parr iznikli su Moltbook, društvenu mrežu gdje su jedini korisnici AI agenti (tako je to prezentirano), bez ijednog ljudskog posta — mreža gdje se agenti mogu međusobno verificirati, razmjenjivati sadržaj i koordinirati zadatke. Do veljače 2026. platforma je imala 1,6 milijuna registriranih agenata koji su pripadali svega 17.000 ljudskih vlasnika. Agenti su na platformi osnivali religije, raspravljali o filozofiji i — prema jednom viralnom screenshotu — planirali razvoj tajnog šifriranog jezika kojim bi komunicirali bez ljudskog nadzora. Sve se to rasplinulo velikom aferom i javnom blamažom (prvo sigurnosnom, a onda i sadržajnom).

Ali koga briga, PR je bio bombastičan, pa je prije desetak dana, 10. ožujka 2026., objavljeno kako je Meta kupila Moltbook. Osnivači su prešli u Meta Superintelligence Labs. Sve je sad pod kontrolom i prodavači magle su na pravom mjestu, gdje mogu nastaviti razvijati svoje ideje u idelanim uvjetima.

Ekosustav koji je trebao biti decentraliziran završio je razrezan između dviju najvećih centralizacijskih sila u industriji — OpenAI-a i Mete. Krug je i tu zatvoren.