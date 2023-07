Vision Pro nije ni stigao u prodaju, a Apple već smanjuje planirane proizvodne kapacitete

Appleov novi proizvod, kojim ulaze u za njih potpuno novu kategoriju, Vision Pro, u prodaju će biti pušten "početkom sljedeće godine". Najvjerojatnije, ako je suditi prema uobičajenom ritmu lansiranja proizvoda, jest da ćemo prve Appleove AR/VR naglavnike u trgovinama vidjeti u travnju ili čak svibnju, a nije isključeno i dodatno kašnjenje. Naime, neki izvori iz dobavnog lanca kažu kako je kompanija već sada drastično "srezala" očekivanja i prognoze za proizvedene količine ovog uređaja.

Prvo milijun, a potom…

Kompleksnost dizajna i brojni izazovi u proizvodnji znače i da će gotovo svi inicijalni ciljevi biti sniženi, dok će plan lansiranja neke buduće, jeftinije inačice, također biti privremeno stavljen na čekanje – prenosi Financial Times.

Izvorno je Apple planirao u prvih 12 mjeseci od lanisranja prodati oko milijun primjeraka Visiona Pro, no sada je sasvim jasno kako se to neće dogoditi. Možda glavna, iako ne i jedina prepreka ostvarenju tog cilja je planirana (početna!) cijena od 3.500 dolara. Od ostalih se problema izdvajaju i nedostatak vremena za razvoj novih aplikacija te, kao što se sada doznaje, problemi u dobavi dijelova i njihovom sklapanju.

Jedini partner, koji će sklapati Vision Pro, kineska je kompanija Luxshare. Oni su se do sada pripremali kako bi imali kapaciteta proizvesti oko 400.000 komada u 2024. godini. No, dva druga dobavljača komponenti, od kojih je FT dobio informacije, tvrde suprotno – prema njima, Apple će naručiti tek 130 do 150 tisuća primjeraka tijekom sljedeće godine. Nije, stoga, baš izvjesno da će u prvih godinu dana od izlaska na tržište doći niti blizu zacrtanom milijunu. Za usporedbu, u prvih 12 mjeseci od lansiranja prvoh iPhonea, prodano ih je bilo oko 1,4 milijuna komada.