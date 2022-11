Warren Buffett uložio 4 milijarde dolara u proizvođača čipova TSMC

Najpoznatiji ulagač u dionice na svijetu, milijarder Warren Buffett, putem svojeg je koncerna Berkshire Hathaway investirao nešto više od 4,1 milijarde američkih dolara u dionice tajvanskog proizvođača poluvodičkih rješenja, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Njegova kompanija to je službeno prijavila američkoj Komisiji za vrijednosne papire (SEC), a u prijavi stoji da je Berkshire kupio oko 60 milijuna dionica TSMC-a tijekom srpnja, kolovoza i rujna ove godine. Čim se pročulo da tradicionalno oprezni i uspješni Buffett ulaže u ovu kompaniju, cijena njezine dionice porasla je za oko 8%.

Sve više ulažu u tech dionice

TSMC je već dugo jedan od najvećih proizvođača čipova u svijetu, njihove proizvodne pogone koriste, primjerice, Apple i Qualcomm za proizvodnju "svojih" čipova, a tajvanska kompanija drži i oko 90% svjetskog tržišta kad je riječ o najmodernijim generacijama poluvodiča. Jedna je od okosnica tajvanske ekonomije, nedavno je prijavila velik dvoznamenkasti porast prihoda i dobiti, ali se, kao i ostatak industrije, suočava s nešto slabijim narudžbama za naredno razdoblje.

Berkshire Hathaway ne ulaže često u tehnološke kompanije, jer i sam 92-godišnji Buffett priznaje da se u modernu tehnologiju pretjerano ne razumije. No, do sada su ulagali primjerice u IBM, i to ne baš uspješno. Ipak, sada im je najveće pojedinačno ulaganje ono u Apple, gdje drže dionica u trenutačnoj vrijednosti većoj od 126 milijardi dolara. Ranije ove godine počeli su prodavati udjele u kineskom proizvođaču automobila BYD.

Preslagivanjem unutar ulagačkog portfelja, TSMC je sada jedna od deset najvećih investicija Berkshire Hathawaya. Druge značajne pozicije zauzimaju Bank of America, Chevron, Coca-Cola i American Express, dok se uz Apple i TSMC, od tehnoloških kompanija ističe još i Activision Blizzard, u kojem Buffettov holding drži oko 4,5 milijarde dolara vrijednosti ulaganja.